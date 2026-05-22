Alivio para el PAMI: el Gobierno le gira $ 580.000 millones para pagar a prestadores

A raíz de la "crítica situación financiera" que atraviesa el PAMI, el Gobierno le girará $ 580.000 millones en concepto de "aporte reintegrable". Es "con el objeto de atender pagos pendientes con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas y servicios", según explica la Resolución Conjunta 26/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El financiamiento se instrumentará mediante la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro capitalizables en pesos (Lecaps) con vencimientos entre julio y septiembre de 2026. Esto significa que el Gobierno tomará deuda para realizar el aporte.

La obra social más grande de América Latina, con 5.405.216 de afiliados (incluyendo los veteranos de Malvinas) atraviesa un conflicto de envergadura producto de los fondos que le debe el Tesoro nacional al Ministerio de Salud y la demora en los pagos que empezaron a denunciar los prestadores privados Esto llevó a algunos de ellos a restringir los servicios o a exigir un aumento en los copagos a los pacientes.

Según la consultora Outlier, en el primer cuatrimestre hubo una caída real anual de 10,5% en las transferencias corrientes del sector público al PAMI, con la consecuente acumulación de deuda flotante por parte del organismo, con reclamos públicos por parte de los prestadores.

Por eso asegura que el aporte "permitiría ponerse al día al sector público y al PAMI, sin incrementar el gasto primario en mayo, ya que la operación probablemente se contabilice por debajo de la línea como una aplicación financiera".

Desde PAMI explicaron que "el aporte se va a realizar de manera escalonada durante tres meses y no significa emisión monetaria sino que se trata de un instrumento financiero que permite conservar el orden económico y proteger los recursos del Instituto".

El esquema que ideó el Gobierno prevé distribuir el financiamiento en tres instrumentos: 33% en una letra con vencimiento el 31 de julio de 2026, otro 33% en una letra al 31 de agosto y el 34% restante en un instrumento con vencimiento el 30 de septiembre. Las letras serán entregadas al PAMI a valor técnico calculado al 18 de mayo. Economía justificó la decisión en la “crítica situación financiera” del organismo y señaló que la operación se encuentra dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuesto 2026.

La consultora recuerda que este mecanismo ya se había aplicado en otras oportunidades, como a principios de 2024 para solucionar la deuda flotante acumulada con generadoras eléctricas.

La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan", en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.

El financiamiento del PAMI

Según datos del PAMI, el instituto contó el año pasado con un presupuesto de $ 8,85 billones. De ese total, el 80% correspondió a recursos operativos y el 20% a los aportes del Tesoro Nacional.

En el sector privado, estiman que Economía le debe al PAMI unos US$ 1.000 millones, el equivalente a $ 1,40 billones o casi el 14% del presupuesto del organismo para 2026 ($ 10,17 billones). El instituto también se vio afectado por la caída de la recaudación nacional (además de los recursos propios, se financia con aportes de jubilados y trabajadores activos).

Desde PAMI sostuvieron que el organismo "no está desfinanciado. Está ordenando un sistema que durante años acumuló desvíos, falta de trazabilidad y enorme presión financiera producto de la falta de controles que había".

FUENTE: Clarín