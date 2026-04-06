Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada: agenda y objetivos de la visita

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que fue el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

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La reunión buscó consolidar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al Gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, la visita de Kast a la Argentina reforzó una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Así ocurrió también con Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Se trató de la primera reunión oficial entre ambos mandatarios, dado que el último contacto en la Ciudad de Buenos Aires data del 16 de diciembre, dos días después de haber resultado electo.

Kast llegó a Casa Rosada a las 10.15, escoltado por los ministros Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad), Martín Arrau (Obras Públicas) y a subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, quienes también participan de la reunión.

Javier Milei lo hizo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los secretarios Carlos Frugoni (Infraestructura), Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales) y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Luego de mostrarse ante las cámaras en el Salón Blanco de Casa Rosada, los mandatarios se retiraron al despacho ubicado en el primer piso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2041179321419620402&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió al Presidente de Chile, José Antonio Kast, quien realizó su primera visita oficial como mandatario a la República Argentina. pic.twitter.com/hARAsZAckt — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 6, 2026

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast llegó a la Argentina este domingo por la noche junto a una comitiva integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

FUENTE: Agencia NA