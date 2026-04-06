Paro en la UNSJ incluyendo colegios preuniversitarios: se vienen dos más en San Juan y serán extensos

En San Juan sigue la tensión en el sistema universitario. El gremio de docentes CONADU convocó a un paro nacional de dos semanas en abril y en la Universidad nacional de San Juan el gremio ADICUS adhiere a la medida de fuerza.

UNSJ La dura carta de un sanjuanino por los paros de los preuniversitarios: "Los colegios que nos hicieron iguales"

El paro fue aprobado por el Congreso de la CONADU y busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación superior en todo el país. De acuerdo con la información brindada por Edith Liquitay, de ADICUS, las jornadas de protesta se llevarán a cabo en dos tramos específicos: el primero del 13 al 18 de abril y el segundo del 27 de abril al 2 de mayo.

Estas medidas tendrán alcance en todas las universidades públicas del territorio nacional. El conflicto central se da en la defensa del presupuesto universitario, pero incluye también una serie de demandas urgentes para el sector docente y estudiantil. Entre los puntos principales se destacan la actualización de los salarios docentes, el incremento de las becas estudiantiles, el aumento de las partidas destinadas a la investigación y creación, y la exigencia al Gobierno nacional del cumplimiento de un fallo judicial que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el gremio ADICUS aclararon que la medida no se limitará exclusivamente al cese de tareas académicas. Durante las semanas de paro, se mantendrá una presencia activa en las unidades académicas mediante visitas y reuniones destinadas a dialogar con el cuerpo docente. El objetivo de estas acciones es reforzar la participación y garantizar que el conflicto sea visible para toda la comunidad.

ADICUS viene de cumplir una serie de paros que generaron reacciones en algunos sectores, como padres de alumnos de colegios preuniversitarios, que plantearon al rector Tadeo Berenguer que se debe garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.