lunes 6 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo salarial

Paro en la UNSJ incluyendo colegios preuniversitarios: se vienen dos más en San Juan y serán extensos

En el marco de un creciente conflicto por la situación presupuestaria de las casas de altos estudios, la docencia universitaria de San Juan nucleada en ADICUS informó cómo sigue su plan de lucha nacional que paralizará las actividades durante dos semanas de abril y comienzos de mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En San Juan sigue la tensión en el sistema universitario. El gremio de docentes CONADU convocó a un paro nacional de dos semanas en abril y en la Universidad nacional de San Juan el gremio ADICUS adhiere a la medida de fuerza.

Lee además
docentes universitarios de san juan anunciaron dos semanas de paro y se sumaran a una marcha federal
Medida de fuerza

Docentes universitarios de San Juan anunciaron dos semanas de paro y se sumarán a una marcha federal
La dura carta que se hizo viral en medio del extenso paro docente de profesores de la UNSJ que afecta a los colegios preuniversitarios.
UNSJ

La dura carta de un sanjuanino por los paros de los preuniversitarios: "Los colegios que nos hicieron iguales"

El paro fue aprobado por el Congreso de la CONADU y busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación superior en todo el país. De acuerdo con la información brindada por Edith Liquitay, de ADICUS, las jornadas de protesta se llevarán a cabo en dos tramos específicos: el primero del 13 al 18 de abril y el segundo del 27 de abril al 2 de mayo.

Estas medidas tendrán alcance en todas las universidades públicas del territorio nacional. El conflicto central se da en la defensa del presupuesto universitario, pero incluye también una serie de demandas urgentes para el sector docente y estudiantil. Entre los puntos principales se destacan la actualización de los salarios docentes, el incremento de las becas estudiantiles, el aumento de las partidas destinadas a la investigación y creación, y la exigencia al Gobierno nacional del cumplimiento de un fallo judicial que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el gremio ADICUS aclararon que la medida no se limitará exclusivamente al cese de tareas académicas. Durante las semanas de paro, se mantendrá una presencia activa en las unidades académicas mediante visitas y reuniones destinadas a dialogar con el cuerpo docente. El objetivo de estas acciones es reforzar la participación y garantizar que el conflicto sea visible para toda la comunidad.

ADICUS viene de cumplir una serie de paros que generaron reacciones en algunos sectores, como padres de alumnos de colegios preuniversitarios, que plantearon al rector Tadeo Berenguer que se debe garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

Seguí leyendo

Javier Milei, sobre la guerra en Irán: "Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel"

Milei reúne a su Gabinete en Casa Rosada para blindar la gestión y dar un gesto de unidad

Consejo de la Magistratura, en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?

La historia de nunca acabar de la mala telefonía en Calingasta: las famosas empresas, a un paso de las multas

Milei acusó a Villarruel de traicionarlo y de buscar boicotear su gestión

San Juan, un imán laboral para médicos de todo el país

Espionaje y campaña rusa: Milei promete avanzar "hasta las últimas consecuencias"

Dónde estudiaron los últimos 6 gobernadores sanjuaninos y cuánto cuesta la cuota en uno de esos colegios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
milei reune a su gabinete en casa rosada para blindar la gestion y dar un gesto de unidad
Este lunes

Milei reúne a su Gabinete en Casa Rosada para blindar la gestión y dar un gesto de unidad

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Nadie se presentó a tomar el cargo: los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios
Educación

"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

Te Puede Interesar

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diputados buscará este martes emitir dictámen para tratar la reforma de Ley de Glaciares el miércoles. 
Esta semana

Ley de Glaciares: tramo final para reformar la norma y habilitar inversiones mineras en San Juan

Los pecadores de Semana Santa: más de 500 detenidos en operativos policiales en San Juan
Controles a full

Los "pecadores" de Semana Santa: más de 500 detenidos en operativos policiales en San Juan

Paro en la UNSJ incluyendo colegios preuniversitarios: se vienen dos más en San Juan y serán extensos
Reclamo salarial

Paro en la UNSJ incluyendo colegios preuniversitarios: se vienen dos más en San Juan y serán extensos

Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada: agenda y objetivos de la visita
En Casa Rosada

Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada: agenda y objetivos de la visita