Dónde estudiaron los últimos 6 gobernadores sanjuaninos y cuánto cuesta la cuota en uno de esos colegios

Jorge Escobar en el Liceo Militar en Mendoza y Marcelo Orrego junto a su madre en el Colegio Don Bosco.

Un relevamiento sobre la formación educativa de los últimos seis gobernadores de San Juan permite observar recorridos que combinan instituciones públicas y privadas, tanto dentro como fuera de la provincia. También aporta una referencia sobre los costos actuales de algunas de esas instituciones, en un contexto de subas sostenidas en las cuotas escolares.

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Jorge Escobar , quien gobernó la provincia en dos períodos (1991-1992 y 1994-1999), cursó la primaria en la Escuela Normal San Martín y el secundario en el Liceo General Espejo, en Mendoza. En cuanto a los valores de esa institución, en 2024 las cuotas del nivel secundario rondaban los $76.000, mientras que en 2026, de acuerdo a estimaciones actuales, se ubican entre $180.000 y $300.000 para la modalidad externa o semi-internado, con costos más elevados en caso de internado y adicionales por servicios complementarios.

Alfredo Avelín, gobernador entre 1999 y 2002 hasta su destitución, tuvo una trayectoria educativa en distintas instituciones de la provincia. Realizó la primaria en la Escuela N°110 de Carpintería (Pocito) y en la Escuela Domingo F. Sarmiento de Rawson. En el nivel secundario cursó en el Colegio Don Bosco y en el Colegio Monseñor Pablo Cabrera.

image El Colegio Don Bosco, institución donde estudiaron Avelín, Uñac y Orrego.

Wbaldino Acosta, quien asumió la gobernación entre 2002 y 2003 tras desempeñarse como vicegobernador, inició su formación en la Escuela Provincia de Mendoza. Luego continuó sus estudios secundarios en el Colegio Monseñor Cabrera y los completó en la Escuela Normal Sarmiento, combinando así instituciones de distinta gestión.

José Luis Gioja, gobernador durante tres períodos consecutivos entre 2003 y 2015, comenzó su escolaridad en la Escuela Fray Luis Beltrán, en Rawson. Posteriormente, tras el traslado de su familia a Jáchal, cursó la primaria en la Escuela General San Martín y finalizó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, consolidando su formación íntegramente en el sistema público.

Sergio Uñac, gobernador entre 2015 y 2023, realizó sus estudios primarios en la Escuela Antonino Aberastain, en su Pocito natal. Luego cursó el nivel secundario en el Colegio Don Bosco, una de las instituciones privadas tradicionales de la provincia. Su recorrido educativo combina así formación en el sistema público durante la infancia y en el ámbito privado durante la adolescencia.

Marcelo Orrego, actual gobernador desde 2023, inició su trayectoria educativa en el Colegio Don Bosco, donde cursó parte de su formación inicial, y posteriormente continuó sus estudios en la Escuela Normal Sarmiento. "Yo salí de una escuela pública, como la Escuela Normal Sarmiento", dijo el pasado 11 de septiembre, en medio de la conmemoración por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

image Orrego junto con "Teresita" Muñoz, en el Colegio Don Bosco.

El colegio privado en común y cuánto cuesta la cuota

Un aspecto común entre los seis gobernadores es que todos, en algún tramo de su formación, pasaron por escuelas públicas. En paralelo, tres de ellos -Avelín, Gioja y Uñac- asistieron también a una misma institución privada de San Juan: el Colegio Don Bosco. Según conoció este diario, la cuota mensual para el nivel primario en ese establecimiento ronda actualmente los $80.000.

¿Y los presidentes?

En el plano nacional, los recorridos educativos de los presidentes argentinos también muestran combinaciones entre educación pública y privada, aunque con diferencias más marcadas en los costos de las instituciones.

Néstor Kirchner (2003-2007) realizó sus estudios en Río Gallegos, íntegramente en el sistema público. En la primaria lo hizo en la Escuela N°1 y la secundaria en el Colegio Nacional República de Guatemala.

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) cursó la primaria en escuelas públicas de La Plata, entre ellas la Escuela N°102 Dardo Rocha. Completó la secundaria entre el Colegio Comercial San Martín y el colegio privado Nuestra Señora de la Misericordia, donde las cuotas actuales se ubican en torno a los $80.000 para nivel inicial y $145.000 para primaria y secundaria.

Mauricio Macri (2015-2019) realizó toda su formación en el Cardenal Newman, una de las instituciones educativas más costosas del país. Para 2026, los valores mensuales superan el millón de pesos en varios niveles, con rangos que van desde más de $600.000 en inicial hasta cerca de $1.800.000 en secundaria.

Alberto Fernández (2019-2023) tuvo una trayectoria completamente en el sistema público. Cursó la primaria en la escuela Avelino Herrera y parte en la República de México, y completó el secundario en el Colegio Mariano Moreno.

Javier Milei (2023-actualidad) estudió en el Colegio Cardenal Copello, en el barrio porteño de Villa Devoto. Las cuotas actuales se ubican en torno a los $490.000 a $660.000 mensuales, dependiendo del nivel educativo.