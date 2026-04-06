Milei reúne a su Gabinete en Casa Rosada para blindar la gestión y dar un gesto de unidad

El presidente Javier Milei comenzará, esta semana, con una nueva reunión de Gabinete , que tendrá como objetivo, además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, mostrar y refozar la unidad dentro del Gobierno Nacional , luego de las imputaciones hacia uno de los funcionarios de confianza del jefe de Estado, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilítico .

La reunión prevista para este lunes al mediodía, en Casa Rosada, contará con la presencia de varios funcionarios del círculo rojo de Milei : además de Adorni , se preve la asistencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei ; el asesor presidencial Santiago Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y el ministro del Interior Diego Santilli , entre otros.

Luego de una semana turbulenta por las acusaciones hacia Adorni por sus inmuebles no declarados y por falta de facturas claras sobre sus viajes al exterior, el Gobierno Nacional planea diagramar las tareas con cada ministerio para la ‘segunda etapa de la gestión’; también se rumorea que el jefe de Gabinete inicie una serie de encuentros individuales con ciertos funcionarios, a lo largo de la semana, para ahondar principalmente en los temas de Seguridad Nacional, Defensa y Salud.

Este encuentro, además de los puntos centrales que determinarán los próximos días de trabajo, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, después de la imputación de Adorni que afectó al Poder Ejecutivo Nacional.