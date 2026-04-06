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Quedaron libres los mineros chilenos atrapados robando oro en una mina sanjuanina

Los cuatro sospechosos fueron notificados formalmente que quedaron bajo la órbita de la Justicia Federal. Ahora la causa pasó a una etapa de investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los implicados habían sido sorprendidos por personal del Escuadrón 25 "Jáchal" de Gendarmería Nacional en la zona de la mina El Zancarrón, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Al momento de la detención, los sujetos se encontraban realizando tareas de extracción ilegal de mineral y, según el reporte oficial, habrían intentado amedrentar a los uniformados con una carabina calibre .22.

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Bajo la lupa del Código Aduanero

A pesar de la gravedad de los hechos denunciados originalmente, en esta instancia no se les imputó un delito específico de robo, sino que la investigación se centrará en la presunta infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

No se realizó la audiencia de formalización, si no que ahora la causa pasó a una etapa de investigación previa a la formalización (Artículo 253 del Código Procesal Penal Federal), expresaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan.

Tras la audiencia, los hombres fueron puestos en libertad, aunque se les impusieron ciertas restricciones: deben fijar un domicilio en su país de origen (Chile), quedaron sujetos a cualquier requerimiento de la Justicia argentina.

La camioneta en la que se movilizaban permanece retenida por el tiempo que dure la investigación.

Hasta el momento, no se ha emitido una prohibición de salida del país, por lo que se desconoce si los mineros ya cruzaron la frontera hacia Chile.

El operativo en la cordillera

El caso tomó relevancia nacional luego de que Gendarmería secuestrara en el lugar 14 bolsas con rocas extraídas, oro en bruto y herramientas de minería. Los investigadores sospechan que los hombres ingresaron a territorio argentino a través de un paso clandestino con el presunto fin de saquear recursos minerales para luego contrabandearlos hacia el vecino país.

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