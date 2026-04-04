Quiénes son los cuatro mineros chilenos que estaban robando oro en una mina sanjuanina

En un operativo que parece extraído de una película de acción fronteriza, las autoridades sanjuaninas lograron desbaratar una banda de mineros artesanales chilenos que operaba ilegalmente en suelo argentino. El escenario fue la Mina El Zancarrón, un punto inhóspito ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera y a escasos 30 kilómetros de la Sección Valle del Cura.

Modus operandi Cómo era el paso a paso del supuesto engaño con proyectos mineros que tuvo denuncias en San Juan

Llevaban un arma Detuvieron a 4 mineros chilenos mientras extraían oro ilegalmente en una mina de San Juan

La maniobra, según confirmaron fuentes judiciales, consistía en el ingreso de ciudadanos chilenos por pasos no habilitados para llegar a las cuevas de extracción de la zona de Veladero. ¿El botín? Oro en bruto.

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Desde Tribunales expresaron que el dispositivo policial de Gendarmería Nacional no fue sencillo. Al verse sorprendidos, los delincuentes no dudaron en utilizar la violencia. Los involucrados intentaron defenderse con armas de fuego, lo que generó un clima de extrema tensión.

Mientras cuatro de los sujetos eran reducidos en el lugar, un segundo grupo logró evadir el cerco. A bordo de una camioneta y portando armas largas, emprendieron una huida desesperada con dirección hacia la frontera con Chile.

La Justicia Federal sanjuanina confirmó la aprehensión de cuatro hombres, todos de nacionalidad chilena. Los sospechosos quedaron a disposición de la justicia mientras se gestiona su traslado a la sede policial. Estos fueron identificados como: Daniel Marcelo Valdebenito Pérez, Álvaro Andrés Pizarro Vega, Fernando Antonio Pizarro, Segundo Desiderio Ramírez Chepillo.

Las autoridades secuestraron la camioneta que se transportaban estos sujetos, herramientas de minería artesanal, un arma de fuego y lo más importante, material en bruto, piedras con minerales, específicamente, oro (14 bolsas con rocas).