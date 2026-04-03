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Una de las comisiones más jugosas de Diputados se queda sin presidente: qué pasó

De cara a las definiciones legislativas de este 2026, Franco Aranda habría tomado una decisión que deja libre una vacante importante en el interior de la Cámara de Diputados.

Por Ana Paula Gremoliche
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Con el discurso de apertura de sesiones del gobernador Marcelo Orrego, empezaron a desarrollarse los juegos internos, como las composiciones de las comisiones de la Cámara de Diputados. Una de las primeras novedades de este 2026 es que Franco Aranda, del Frente Renovador, habría decidido no continuar en la presidencia de Hacienda y Presupuesto. Se trata de una de las comisiones más importantes del recinto, ya que por allí pasan los proyectos que tienen incidencia en las arcas del Estado provincial.

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Según indicaron las fuentes, la decisión de Aranda gira en torno a la situación política del Frente Renovador en la provincia. El referente del partido tendría como objetivo expandirse de cara al 2027, aún sin definiciones concretas sobre alianzas. En las últimas elecciones, se conjugaron en un frente electoral con el Partido Justicialista (PJ) y otros partidos del movimiento nacional y popular.

En este sentido, también es una incógnita el próximo paso de Sergio Massa, el referente del partido a nivel nacional. Aranda estaría esperando un OK para reunirse con el dirigente y definir líneas de acción. En el mientras tanto, la definición del diputado provincial estaría ligada a sus objetivos políticos.

Sobre el reemplazante de Aranda en su puesto, aún no hay definiciones. Del lado del oficialismo no hay ningún diputado que tenga estudios relacionado a economía o finanzas, por lo que en caso de que asuma alguno de ellos, deberá ser asesorado por otro profesional. En este sentido, otra de las diputadas que podría presidir la comisión es Marisa López, quien fue secretaria de Hacienda durante la última gestión de Sergio Uñac. Pero esta opción es muy poco probable, puesto que forma parte del Bloque Justicialista.

Otro de los cambios que podrían llegar

El cambio de Hacienda y Presupuesto no sería el único. También existe la posibilidad de que el bloquista Luis Rueda deje la presidencia de la comisión de Agricultura. Esto surgió después de la apertura de sesiones, cuando sorpresivamente Gustavo Deguer dejó de ser vicepresidente alterno de la Cámara y, en su lugar, asumió el angaquero Marcelo Mallea.

Es que, en las últimas semanas, el bloquismo venía solicitando que Federico Rizo asumiera la vicepresidencia primera, en lugar de Enzo Cornejo. En los minutos previos al inicio de la primera sesión ordinaria, el oficialismo le comunicó al bloquismo que la respuesta a este pedido era no.

Por este motivo, el bloquismo decidió retirarse y no ser parte de ninguna autoridad del recinto. Como consecuencia, Rueda habría decidido dejar la presidencia de la comisión.

El latigazo no solo sería por la vicepresidencia primera, sino también por un enojo del bloquismo por no haber tratado algunos proyectos de autoría en el 2026.

Cabe recordar que la relación entre el orreguismo y el bloquismo se tensó un poco más después de que este último presentase el proyecto de proveedores mineros, adelantándose al oficialismo.

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