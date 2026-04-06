Comenzó la venta presencial de entradas para el TC2000 en El Zonda

Los tickets pueden adquirirse en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención de lunes a sábado de 8 a 23 horas. La expectativa es alta, ya que el trazado sanjuanino volverá a recibir a una de las categorías más importantes del automovilismo nacional.

Además del TC2000, el espectáculo contará con la participación de otras divisionales destacadas como Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, lo que garantiza un cronograma cargado de actividad en pista durante las tres jornadas.

Precios de las entradas Sector General (sábado y domingo): $20.000 Combo 4x3 Sector General: $60.000 Sector Boxes con acceso a tribunas A + B (sábado y domingo): $40.000 Combo 4x3 Sector Boxes: $120.000 Estacionamiento Auto Sector Boxes: $40.000 Moto Sector Boxes: $10.000 Auto Sector General: $20.000 Moto Sector General: $5.000 El regreso del TC2000 al Zonda promete un fin de semana con gran convocatoria, en un circuito histórico que ha sido protagonista de inolvidables jornadas del deporte motor argentino. La combinación de categorías y el entorno natural del autódromo generan un atractivo especial tanto para fanáticos como para el público en general.

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