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Comenzó la venta presencial de entradas para el TC2000 en El Zonda

De cara a un nuevo fin de semana a pura velocidad en San Juan, ya se encuentra habilitada la venta presencial de entradas para la segunda fecha del campeonato de TC2000, que se disputará del 10 al 12 de abril en el emblemático Autódromo Eduardo Copello.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los tickets pueden adquirirse en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, con atención de lunes a sábado de 8 a 23 horas. La expectativa es alta, ya que el trazado sanjuanino volverá a recibir a una de las categorías más importantes del automovilismo nacional.

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Además del TC2000, el espectáculo contará con la participación de otras divisionales destacadas como Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, lo que garantiza un cronograma cargado de actividad en pista durante las tres jornadas.

Precios de las entradas

Sector General (sábado y domingo): $20.000

Combo 4x3 Sector General: $60.000

Sector Boxes con acceso a tribunas A + B (sábado y domingo): $40.000

Combo 4x3 Sector Boxes: $120.000

Estacionamiento

Auto Sector Boxes: $40.000

Moto Sector Boxes: $10.000

Auto Sector General: $20.000

Moto Sector General: $5.000

El regreso del TC2000 al Zonda promete un fin de semana con gran convocatoria, en un circuito histórico que ha sido protagonista de inolvidables jornadas del deporte motor argentino. La combinación de categorías y el entorno natural del autódromo generan un atractivo especial tanto para fanáticos como para el público en general.

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