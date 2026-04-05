Max Verstappen se rindió ante Lionel Messi: "Creés que podés detenerlo, pero no podés"

El dominio de Lionel Messi sigue generando admiración en todo el mundo del deporte, incluso fuera del fútbol. Esta vez, quien se deshizo en elogios fue Max Verstappen, que recordó una acción puntual del rosarino en el Mundial de Qatar 2022 para destacar su talento único.

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El piloto neerlandés, cuádruple campeón de la Fórmula 1, puso el foco en la asistencia de Messi a Nahuel Molina en el partido de cuartos de final ante Países Bajos. Aquella jugada, que abrió el marcador, quedó grabada como una muestra de la visión y precisión del capitán argentino.

“Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr o generar espacios para marcar, pero él puede hacerlo desde cualquier lugar”, analizó Verstappen al referirse al futbolista que actualmente milita en Inter Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M10Update/status/2040890991729602941&partner=&hide_thread=false Four-time F1 Champion Max Verstappen has nothing but praise for Messi

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En ese sentido, fue aún más contundente al describir su impacto dentro del campo: “Creés que podés detenerlo, pero no podés. Va a marcar cuando vea la oportunidad”. Para el piloto de Red Bull, esa capacidad quedó reflejada en aquella asistencia frente a Países Bajos, que calificó como una acción prácticamente imposible de defender.

El encuentro terminó igualado 2-2 y se definió por penales, donde Emiliano Martínez volvió a ser decisivo para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni avance a semifinales, en el camino que luego desembocó en la consagración mundial.

No es la primera vez que Verstappen elogia a Messi. En ocasiones anteriores ya había marcado su preferencia por el argentino al compararlo con Cristiano Ronaldo, asegurando que lo considera más talentoso, aunque destacando también la disciplina y vigencia del portugués.

Las palabras del campeón de la F1 vuelven a poner en dimensión la figura de Messi, cuyo impacto trasciende disciplinas y sigue despertando admiración incluso entre las máximas estrellas del deporte mundial.