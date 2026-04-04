Va todo al ganador: un joven tucumano se quedó con el Big Air

Santiago Cisneros , un joven tucumano de 22 años, se quedó con el primer puesto en el Cuesta del Viento Big Air , uno de los eventos más destacados del kitesurf en en el mundo. Con 13 años de experiencia en el deporte, el rider logró finalmente alcanzar la cima del podio tras haber estado muy cerca en ediciones anteriores.

“Para mí es una sensación increíble la de ganar en casa. Vengo kiteando y compitiendo hace muchos años, especialmente en el Cuesta del Viento Big Air. Ya había participado en otras oportunidades: salí cuarto, tercero y segundo. Poder lograr ahora el primer puesto es una gran alegría”, expresó el deportista a TIEMPO DE SAN JUAN.

Cisneros comenzó a navegar a los 9 años y desde entonces no se bajó más de la tabla. Su formación se dio principalmente en Tucumán, donde entrena en los diques El Cadillal y Tafí del Valle, aunque reconoce que las condiciones de San Juan son únicas en el país. “Entreno en Tucumán porque tenemos dos diques, pero nada como venir a San Juan y entrenar en este spot que es increíble. Las condiciones no son las mismas que en Cuesta del Viento, pero sirve muchísimo para prepararse”, explicó.

El joven destacó además que el kitesurf no solo es su pasión, sino también su forma de vida. A lo largo de su carrera pudo viajar y competir en distintos puntos del mundo, lo que le permitió crecer tanto a nivel deportivo como personal. Después de esta victoria, dijo que va a por todo, que quiere más primeros puestos en distintas competencias de kite de todo el mundo.