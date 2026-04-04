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Tiempo en Iglesia

Viento, bocinazos como aplausos y una tarde a puro kite: así se vivió el último día de la Big Air

El Dique Cuesta del Viento fue escenario de la edición 2026 de la Big Air, con algunas particularidades a destacar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El cierre del Big Air 2026 en el Dique Cuesta del Viento, en Iglesia, estuvo marcado por condiciones extremas que le dieron un condimento especial a la jornada. Si bien el viento es el alma del kitesurf, este sábado se hizo sentir más de la cuenta: con ráfagas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora y temperaturas inusualmente bajas, el clima obligó a modificar incluso la forma de alentar. Los aplausos, esta vez, fueron reemplazados por bocinazos.

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Según indicaron desde la organización, el intenso viento hizo que pocos se animaran a dejar la comodidad de sus vehículos para acercarse hasta la orilla del dique. Así, la postal del público fue distinta a la habitual: espectadores resguardados dentro de sus autos, siguiendo de cerca cada maniobra y haciendo sentir su apoyo a pura bocina durante las semifinales y la final.

Quienes sí bajaron a la costa lo hicieron bien preparados, con lentes, abrigo y ropa adecuada para soportar un frío poco común para esta época, según comentaron algunos acompañantes.

En esta edición participaron 36 riders de Argentina, Brasil, Israel, Italia, Chile y Colombia, consolidando el carácter internacional del evento. En lo deportivo, el gran ganador del Big Air fue el tucumano Santiago Cisneros, seguido por el brasileño Juliel Linhares. El podio lo completaron el colombiano Larry Gómez, en el tercer lugar, y el brasileño José Luis Da Silva Figueredo, en la cuarta posición.

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