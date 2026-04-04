Indio, el rider de 4 patas que se robó el show en el Big Air en Rodeo

La competencia de kite convocó a más de 30 competidores de 6 países distintos tuvo un protagonista inesperado este sábado en Cuesta del Viento.

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Indio, un perro mestizo de 4 años se robó las miradas de todos al alcanzar la misma velocidad del viento para perseguir a los riders que se alzaban sobre el espejo de agua. Ni el viento ni el frío podían con el pichicho que tiene mamá rider así que está acostumbrado a esto.

perro cuesta de viento (3)

"Desde el 2020 vivo en Rodeo y este perro me adoptó a mí y él me corre cuando me meto al agua y cuando ve que estoy bollando en el agua se mete y me muerde porque cree que me pasó algo", explicó su dueña, Natalia Guillen.

Sin embargo, este sábado Natalia no estaba compitiendo sino de espectadora, así que se pasó la tarde en el agua, atento a cualquier incidente.

perro cuesta de viento (2)

"Ahora como no me ve a mi, ni a otros conocidos, persigue a los competidores", expresó su dueña.

A las 22, según Natalia, a Indio se le acaba la batería social y ya esta listo para ir a la cucha mientras su dueña participa de la premiació