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Vóley

Toro, de la felicidad por la victoria al "factor sorpresa": qué dijo la figura que empujó a UPCN en la final

El punta receptor, de 36 años, fue elegido como el mejor del partido en el triunfazo ante Ciudad. El sanjuanino valoró el esfuerzo colectivo, destacó el ingreso clave de Anthony Cherfan y, pese a su gran noche, dejó una fuerte autocrítica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Alejandro Toro fue una de las grandes figuras en la victoria de UPCN San Juan Vóley ante Ciudad en el arranque de la final de la Liga de Vóleibol Argentina. A sus 36 años, el punta receptor no solo marcó diferencia dentro de la cancha, sino que también transmitió energía, experiencia y carácter en los momentos más exigentes de un partido que se resolvió en el tie break.

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“Estoy muy feliz, más que nada por el triunfo y el partido que hicimos. Fue un partido muy duro, que se define en los detalles. Hoy lo sacamos adelante como equipo”, expresó tras el encuentro, resaltando el valor del grupo en un duelo tan parejo.

En ese sentido, Toro puso el foco en uno de los aspectos determinantes de la noche: los cambios. Allí apareció el nombre de Anthony Cherfan, quien tuvo un ingreso decisivo. “Entró increíble. No venía teniendo mucho juego y hoy demostró que podía aportar. Fue el factor sorpresa”, aseguró.

El jugador también analizó cómo este tipo de variantes pueden alterar cualquier planificación previa. “Por ahí estudiás a un equipo con los jugadores que vienen actuando toda la temporada, pero te meten dos cambios y te mueven toda la estantería. Hoy se dio para nosotros”, explicó. Incluso, dejó entrever el buen momento del plantel: “Ahora Armoa va a tener un lindo problema, en el buen sentido, para ver a quién pone”.

A pesar de haber sido elegido como el mejor del partido, Toro no ocultó su lado más exigente y realizó una autocrítica. “Físicamente estoy chocho, muy contento de cómo estoy. Pero termino el partido y le pedí perdón a Mateo (Bozikovich), porque no pude cerrar ninguna de las pelotas importantes. Me voy con esa bronca interior”, confesó.

Con la serie 1-0 a favor, UPCN ya piensa en el segundo punto, que se jugará nuevamente en Buenos Aires. Toro anticipó un duelo igual de intenso: “El lunes va a ser así. Nos conocemos mucho más ahora y vamos a tener que ser más agresivos con el saque. Hoy en el cuarto set nos volvimos medio locos y ellos hicieron cambios buenos”.

Por último, dejó en claro la mentalidad del equipo para lo que viene: “Estos partidos se ganan estando unidos, todos tirando para el mismo lado. El lunes es único, no hay nada más adelante”.

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