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Herencia futbolera

El hijo de un ex jugador de Boca es sanjuanino y la rompe en el Senior de Peñarol

Tiene 38 años, tres hijas y la escuela del fútbol la aprendió caminando al lado de su padre, un ex Xeneize. Ya retirado, pero luciendo la camiseta del Senior, sigue vigente con sus goles y mantiene viva una historia futbolera que también lleva su apellido en el campeonato local.

Por Antonella Letizia
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Herencia, domingos de fútbol y una pasión sin límites. Emmanuel Bravo es hijo de un ex jugador de Boca y tiene su carta goleadora presente en cada partido. Nacido y criado en Villa Belgrano, en Concepción, el delantero transita una etapa distinta de su carrera, pero con la misma esencia de siempre. Hoy, entre su trabajo en mantenimiento en el hospital Rawson y la crianza de sus tres hijas, encuentra en el fútbol ese espacio donde el tiempo parece no pasar.

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Su historia con la pelota empezó temprano. Primero en la escuelita Modelo, luego en las inferiores de San Martín y más tarde se mudó Árbol Verde, donde debutó en Primera con apenas 16 años, allá por 2005. Después vendrían pasos por varios clubes del fútbol local como Peñarol, Villa Obrera, Juventud Unida de Pocito y otros equipos que lo tuvieron siempre como referencia de área. Hoy a sus 38 años viste la camiseta de Peñarol en el Torne Senior y ya suma cuatro goles en apenas tres fechas y pelea arriba en la tabla de artilleros.

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El fútbol, en su vida, también es herencia. Su padre es José Bravo, quien tuvo una carrera profesional que lo llevó a vestir la camiseta de Boca en la década del 80, además de pasar por clubes de Argentina y el exterior, con experiencias en Colombia y Brasil. "Pepe" es reconocido también en el fútbol femenino de San Juan, ya que dirigió por muchos años el plantel de Primera de San Martín y cosechó cerca de siete títulos, consagrándose como uno de los mejores entrenadores de la categoría.

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Si bien el fútbol siempre estuvo presente, tuvo que tomar otro rumbo cuando fue padre joven. "No me dediqué de lleno porque tuve que salir a trabajar", contó sin vueltas. Aun así, nunca se alejó de las canchas: futsal, partidos con amigos y el Senior sanjuanino.

El presente lo encuentra motivado. Su equipo suma dos triunfos y un empate en el arranque del torneo, y él atraviesa una de esas rachas que todo delantero disfruta. "Gracias a Dios están entrando. Sabés cómo es, el nueve vive de rachas", dice.

Lejos de la élite, pero cerca de lo esencial, Emmanuel Bravo representa a tantos futbolistas del interior: talento, esfuerzo y amor por el juego. Con un apellido con historia y un presente que lo mantiene vigente, sigue demostrando que está para más y que el paso del tiempo no le pesa para nada.

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