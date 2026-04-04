De atrás y en el tie break: UPCN lo dio vuelta con el corazón y pegó primero en la final ante Ciudad

UPCN San Juan Vóley dio el primer golpe en la gran final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, tras vencer este sábado a Ciudad Vóley por 3-2, en un partido cambiante, intenso y cargado de dramatismo. El equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25/27, 26/24, 25/17, 22/25 y 18/16, en el inicio de una serie pautada al mejor de cinco encuentros.

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El partido, disputado en Buenos Aires, tuvo todos los condimentos de una definición: momentos de dominio repartido, alta tensión y un cierre que se resolvió punto a punto. UPCN comenzó abajo tras ceder el primer set, pero logró recomponerse rápidamente y dar vuelta el desarrollo con autoridad en el segundo y tercer parcial.

En el goleo, Alejandro Toro y Leon Meier fueron los máximos anotadores de UPCN con 23 puntos, mientras que el goleador del partido fue Mauro Zelayeta, de Ciudad, con 24 unidades.

Ciudad, vigente campeón y líder de la fase regular, reaccionó en el cuarto set y estiró la definición a un tie break vibrante. Allí, el Gremial mostró temple en los momentos decisivos y terminó sellando una victoria clave en condición de visitante.

De esta manera, UPCN -nueve veces campeón de la LVA- se adelanta 1-0 en la serie y vuelve a ratificar su protagonismo en instancias decisivas, en lo que representa su decimotercera final en la competencia.

La serie continuará el próximo lunes 6 de abril, nuevamente en Buenos Aires. Luego, la definición se trasladará a San Juan: el tercer juego se disputará el sábado 11 en el estadio de UPCN, con un eventual cuarto partido el lunes 13. En caso de ser necesario un quinto encuentro, se jugará el 18 de abril, otra vez en Buenos Aires. Todos los partidos comenzarán a las 20.