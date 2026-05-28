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Orgullo sanjuanino en Brasil: atletas locales brillaron en la Copa Soul de Goalball

Milagros Domínguez, Lautaro Fernández y la entrenadora Valeria Tello dejaron su huella en el certamen internacional disputado en Joinville. Los representantes sanjuaninos sumaron experiencia y reconocimiento en una competencia de alto nivel del deporte adaptado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan volvió a decir presente en el plano internacional del deporte adaptado. Esta vez fue en la Copa Soul de Goalball, disputada entre el 24 y el 26 de mayo en Joinville, estado de Santa Catarina, Brasil, donde deportistas sanjuaninos tuvieron una destacada actuación y dejaron bien representada a la provincia.

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El certamen se desarrolló en las instalaciones del Gimnasio Deportivo Udesc y fue organizado por la Asociación Joinville para la Integración de Personas con Discapacidad Visual (Ajidevi), reuniendo a importantes equipos brasileños y representantes internacionales de la disciplina.

La bandera sanjuanina estuvo representada por Milagros Domínguez y Lautaro Fernández, ambos deportistas de la Secretaría de Deporte, quienes participaron defendiendo los colores de APAC. En el caso de “Mily”, su presencia no fue casual: forma parte oficialmente de la institución brasileña, lo que motivó su convocatoria al equipo. Por su parte, Lautaro se sumó al plantel masculino tras la baja de un jugador argentino, respondiendo al llamado y siendo parte de la experiencia internacional.

Pero no fueron los únicos nombres locales en destacarse. La entrenadora Valeria Tello también vivió un torneo inolvidable. Apenas arribó a Brasil, recibió la noticia de que integraría el cuerpo técnico de APAC como asistente de ambos equipos, ocupando un rol clave desde el banco de suplentes.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó durante el desarrollo del torneo: Tello fue designada como directora técnica del equipo ADEVLASC, una responsabilidad de peso que asumió en plena competencia y que significó un nuevo reconocimiento a su trayectoria y experiencia dentro del goalball.

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