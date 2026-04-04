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Pura pasión

Salvador, todo un fenómeno en las redes hablándole a Messi y a Scaloni como si los conociera

Tiene 4 años y conoció hace unos días al DT de la Selección. Lo invitaron a la cancha para ver un partido de la Argentina. Su sueño es viajar al mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SALVBADOR

El primer video que subió Santiago Goñí sobre Salvi fue en las vacaciones. Lo hizo porque sus amigos le insistieron y él, sin plan y sin estrategia compartió el primer video de Salvador, su hijo de cuatro años.

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Salvi dice “me gusta Messi” y con eso alcanza para entender que la frase refleja la ilusión y el sueño del nene de cuatro años.

Santiago y Eugenia, sus papás, no pensaron demasiado cuando empezaron a compartir contenido. Ahora, cuidan cada paso porque de un momento a otro los desbordó la exposición. De un grupo de conocidos de City Bell a personas de todo el mundo.

“Terminó siendo un boom inesperado”, confiesa Santiago que ve como los videos de su hijo se comparten en grupos de WhatsApp.

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Las redes explotaron, y en pocos meses la cuenta tiene cientos de miles de seguidores, comentarios que se multiplican. Y una pregunta que aparece inevitable: ¿Cómo algo tan simple moviliza tanto?

La respuesta, otra vez, la tiene Salvador. No actúa. No fuerza. No intenta ser viral. Hace unos días compartió en las redes que lo invitaron a ver a la Selección y no paraba de cantar, gritar y alentar.

“Nació con la pelota al lado”, repite su papá y no suena a frase hecha. Como si el fútbol no fuera un juego, sino un idioma que Salvador ya traía incorporado y que maneja a la perfección.

Habla de Messi, de la Selección, de “la cuarta”. Sueña con ir al mundial y lo dice como si contara lo que va a hacer mañana.

Santi y Eugenia dudaron antes de subir esos videos. Por lo que dirán. Por la edad. Por la exposición... Hoy Salvador juega, habla, se ríe… y del otro lado hay miles mirando a través de la cuenta de su papá @gonisantiago.

Hace unas semanas se cumplió uno de los sueños del nene: conoció a Lionel Scaloni, se sacó una foto y le regaló una pelota firmada. Ahora su familia confiesa que empezaron a soñar en grande y que lo que más les gustaría es viajar dentro de unos meses al mundial.

FUENTE: Todo Noticias

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