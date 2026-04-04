domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Persecución, choque y un arma cargada: cayeron dos hombres tras un violento escape por el centro

Los sujetos huían en una moto sin patente y, tras ser interceptados por la Brigada Oeste, uno de ellos apuntó a los efectivos con un revólver calibre 22 antes de ser reducido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-04 at 16.42.57
WhatsApp Image 2026-04-04 at 16.42.56

Lo que inició como una asistencia de rutina por una emergencia médica terminó en una persecución policial en pleno corazón de la Capital. Según fuentes policiales, efectivos de la División Policía Ciclista se encontraban apostados en la intersección de Avenida España y calle 9 de Julio cuando la frecuencia radial alertó sobre la fuga de dos hombres a bordo de una motocicleta Gilera Blitz sin dominio. Los sospechosos, vestidos con prendas oscuras y cascos negros, circulaban a toda velocidad por España hacia el sur, intentando evadir los controles preventivos en la zona.

Lee además
la version mas fuerte que sobrevuela sobre la muerte del fotografo de 25 de mayo: fue hallado por dos cazadores y tenia todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que sobrevuela sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
las imagenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de quiroga, el fotografo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Al divisar el rodado, los bicipolicías les ordenaron detener la marcha, pero los motociclistas hicieron caso omiso a las señales de alto. En una maniobra imprudente, realizaron un giro en U sobre la misma avenida y emprendieron la huida en sentido contrario, hacia el norte. La fuga fue frenada abruptamente gracias a la intervención de la Brigada Oeste, que acudió en apoyo y logró interceptar el camino de la moto con un móvil policial. El impacto fue inevitable: ambos sujetos cayeron violentamente al asfalto, pero lejos de rendirse, continuaron el escape a pie por las veredas aledañas.

WhatsApp Image 2026-04-04 at 16.42.56

La tensión aumentó cuando uno de los sospechosos, de 24 años de edad, extrajo de entre sus ropas un revólver calibre 22 corto, marca Gallet. Según el reporte oficial, el joven apuntó directamente contra el personal policial mientras intentaba ganar distancia, aunque no llegó a percutar el proyectil. A pesar de la resistencia, los efectivos lograron reducir a Ruarte y a su acompañante, de apellido Pereyra, también de 24 años, a los pocos metros del lugar del choque.

Tras el operativo, se confirmó que el arma de fuego secuestrada se encontraba apta para el disparo. El ayudante fiscal en turno, Dr. Alejandro Díaz, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia bajo la carátula de portación indebida de arma de fuego. Tanto el revólver como la motocicleta quedaron bajo custodia policial, mientras que los dos aprehendidos fueron trasladados a los calabozos, quedando a disposición de la justicia provincial.

Temas
Seguí leyendo

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Otra vez la Ruta 20: un micro de larga distancia y un auto protagonizan un fuerte choque

Una pelea de "trapitos" en la Terminal acabó con un sujeto tras las rejas en el Penal de Chimbas

Para no ir preso, se sacó la camiseta de River y se puso la de Boca: no funcionó y terminó condenado

Policías le salvaron la vida a una beba de 8 meses que se estaba ahogando

Dieron a conocer la identidad de la mujer que murió en el trágico siniestro de Ruta 40

Récord criminal: salió del penal, amenazó a un policía y vuelve a prisión con condena de 3 años por un brutal asalto en Rivadavia

Tensión en Capital por un ladrón armado que apuntó a un policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico final en 25 de mayo: el cuerpo hallado es del fotografo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

El obrero rural sanjuanino que se obsesionó con su sobrina y la asesinó mientras dormía el día de su propio cumpleaños
Historias del Crimen

El obrero rural sanjuanino que se obsesionó con su sobrina y la asesinó mientras dormía el día de su propio cumpleaños

Te Puede Interesar

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?