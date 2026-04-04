Persecución, choque y un arma cargada: cayeron dos hombres tras un violento escape por el centro

Lo que inició como una asistencia de rutina por una emergencia médica terminó en una persecución policial en pleno corazón de la Capital. Según fuentes policiales, efectivos de la División Policía Ciclista se encontraban apostados en la intersección de Avenida España y calle 9 de Julio cuando la frecuencia radial alertó sobre la fuga de dos hombres a bordo de una motocicleta Gilera Blitz sin dominio. Los sospechosos, vestidos con prendas oscuras y cascos negros, circulaban a toda velocidad por España hacia el sur, intentando evadir los controles preventivos en la zona.

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Al divisar el rodado, los bicipolicías les ordenaron detener la marcha, pero los motociclistas hicieron caso omiso a las señales de alto. En una maniobra imprudente, realizaron un giro en U sobre la misma avenida y emprendieron la huida en sentido contrario, hacia el norte. La fuga fue frenada abruptamente gracias a la intervención de la Brigada Oeste, que acudió en apoyo y logró interceptar el camino de la moto con un móvil policial. El impacto fue inevitable: ambos sujetos cayeron violentamente al asfalto, pero lejos de rendirse, continuaron el escape a pie por las veredas aledañas.

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La tensión aumentó cuando uno de los sospechosos, de 24 años de edad, extrajo de entre sus ropas un revólver calibre 22 corto, marca Gallet. Según el reporte oficial, el joven apuntó directamente contra el personal policial mientras intentaba ganar distancia, aunque no llegó a percutar el proyectil. A pesar de la resistencia, los efectivos lograron reducir a Ruarte y a su acompañante, de apellido Pereyra, también de 24 años, a los pocos metros del lugar del choque.

Tras el operativo, se confirmó que el arma de fuego secuestrada se encontraba apta para el disparo. El ayudante fiscal en turno, Dr. Alejandro Díaz, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia bajo la carátula de portación indebida de arma de fuego. Tanto el revólver como la motocicleta quedaron bajo custodia policial, mientras que los dos aprehendidos fueron trasladados a los calabozos, quedando a disposición de la justicia provincial.