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Complicado

Récord criminal: salió del penal, amenazó a un policía y vuelve a prisión con condena de 3 años por un brutal asalto en Rivadavia

Se trata de Brian Exequiel Ruarte, un sujeto que fue detenido el pasado 1 de abril en la Avenida España, en Capital, tras protagonizar una persecución de película. En detalle, sus antecedentes y los que faltan por incorporarse. Mirá el video del robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El 31 de marzo último, una mujer fue víctima de un brutal asalto por parte de dos motochorros en el interior del Barrio Huazihul, en Rivadavia. El acompañante forcejeó con la damnificada para arrebatarle sus pertenencias. Los gritos desesperados de la mujer hicieron que los vecinos salieran a ayudarla; fue en ese momento cuando el autor realizó dos disparos con el arma que empuñaba, se subió a la moto y se dio a la fuga.

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El caso comenzó a investigarse y el destino le jugó una mala pasada a los delincuentes, porque ambos cayeron al día siguiente en Capital. Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste hacía recorridas por la zona, ya que tenían el dato de que estos sujetos rondaban por allí, cuando se los encontraron en las inmediaciones de Córdoba y Avenida España a bordo de una motocicleta (la misma con la que cometieron el atentado la jornada anterior).

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Comenzó una breve persecución y, a las pocas cuadras, el que iba como acompañante se bajó del rodado y apuntó contra un efectivo de la Policía. Más uniformados llegaron al lugar y, al verse encerrado, no le quedó otra opción que tirar el arma y entregarse.

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Los aprehendidos fueron identificados como Brian Exequiel Ruarte y Mario Pereyra. Por aquella maniobra, solo Ruarte quedó en la mira de Flagrancia. Sin embargo, en medio del procedimiento, surgió que ambos tenían un pedido de captura por el robo ocurrido el 31 de marzo en el Barrio Huazihul.

La audiencia se llevó a cabo este sábado. El fiscal Miguel Gay y los ayudantes fiscales Nicolás Zapata y José Salinas Molina le informaron al juez Guillermo Adárvez que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado con los dos imputados y el defensor oficial Fleury, por el asalto ocurrido en el barrio rivadaviense.

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Finalmente, Ruarte y Pereyra fueron condenados, aunque solo uno fue trasladado al penal. Brian Exequiel Ruarte aceptó la pena de 3 años de prisión efectiva por los delitos de robo simple (hubo un ajuste en la calificación) y abuso de arma de fuego. Mientras tanto, a Pereyra le dictaron 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

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Mirá el video del asalto en Rivadavia:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El 31 de marzo último, una mujer fue víctima de un brutal asalto por parte de dos motochorros en el interior del Barrio Huazihul, en Rivadavia. El acompañante forcejeó con la damnificada para arrebatarle sus pertenencias. Los gritos desesperados de la mujer hicieron que los vecinos salieran a ayudarla; fue en ese momento cuando el autor realizó dos disparos con el arma que empuñaba, se subió a la moto y se dio a la fuga. El caso comenzó a investigarse y el destino le jugó una mala pasada a los delincuentes, porque ambos cayeron al día siguiente en Capital. Ambos fueron identificados como Brian Exequiel Ruarte y Mario Pereyra. Este sábado fueron condenados los dos. Ruarte es el más complicado porque además de la condena efectiva que recibió, todavía debe rendir cuentas por otros procesos judiciales abiertos. Más info en @tiempodesanjuan #video #asato #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan"
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Ruarte la tiene muy complicada…

A pesar de que Ruarte ya fue condenado por este hecho ocurrido en Rivadavia, todavía debe rendir cuentas ante Flagrancia (la audiencia es el próximo lunes), expresaron fuentes del caso.

Además, tiene un pedido de captura vigente por una causa de hurto calificado por ser en poblado y en banda, y por escalamiento; dicha causa se formalizó el pasado 12 de marzo y él no se presentó.

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Era intensamente buscado, ya que él cuenta con antecedentes condenatorios. En abril de 2025 fue sentenciado a la pena de 1 año de prisión efectiva y, en febrero de este 2026, había empezado a gozar de la libertad condicional. La Fiscalía solicitó que sea el Juzgado de Ejecución quien haga el cómputo correspondiente de la pena.

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