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Atrapado

Tensión en Capital por un ladrón armado que apuntó a un policía

La Policía lo persiguió y encerró ya que era buscado desde el día anterior por un robo. Quedó acorralado y se entregó a las autoridades. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
LADRON

Una tarde que parecía transcurrir con normalidad en el centro sanjuanino se transformó en una escena de alto riesgo el pasado miércoles. Cerca de las 18:00 horas, el despliegue policial en las inmediaciones de Avenida España y 9 de Julio mantuvo en vilo a los transeúntes cuando un delincuente, cercado por los efectivos, sacó un arma de fuego y apuntó directamente contra un uniformado.

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Todo comenzó cuando personal de la Brigada de Investigaciones Oeste realizaba tareas de inteligencia por Avenida Ignacio de la Roza. Allí se toparon con una motocicleta Motomel 110cc color negra con dos ocupantes. Los investigadores ya les seguían el rastro, principalmente al acompañante, ya que lo acusaban de ser parte de un presunto robo ocurrido el día anterior, es decir, el 31 de marzo.

Al notar la presencia policial, los sujetos doblaron rápidamente por Avenida España hacia el sur. Ante la posible huida, la Brigada solicitó apoyo inmediato al personal que se encontraba apostado en la intersección con calle 9 de Julio.

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La flecha amarilla muestra donde Ruarte arrojó el arma.

La flecha amarilla muestra donde Ruarte arrojó el arma.

Cuando los sospechosos se aproximaron al retén policial, un efectivo les hizo señas para que se detuvieran. En una maniobra desesperada, el conductor de la moto hizo un giro en "U" para escapar, pero su acompañante, identificado como Ruarte Braian Exequiel (24), tomó una decisión más agresiva. Según el informe policial, Ruarte descendió del rodado y, de entre sus ropas, extrajo un revólver calibre 22. Sin dudarlo, le apuntó a uno de los policías que lo perseguía.

Sin embargo, al verse superado en número y completamente rodeado por otros efectivos que llegaban en apoyo, el joven de 24 años depuso su actitud. Arrojó el arma sobre la vereda y se tendió en el suelo, permitiendo su aprehensión inmediata.

Tras el operativo, personal de Criminalística peritó el arma utilizada: un revólver marca Galand, sin numeración visible. El informe técnico confirmó que el arma estaba apta para el disparo y contaba con un proyectil en su tambor, además de una vaina servida.

Ruarte quedó a disposición de Flagrancia por el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Además, en los próximos días también quedará a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad por la otra causa que lo tiene en la mira.

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