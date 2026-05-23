sabado en la tarde// La oposición del Concejo de Capital presentó pedidos de informes por la histórica remodelación de las plazas

El Bloque San Juan Vuelve, encabezado por el edil Javier García, presentó tres pedidos de informe en el Concejo Deliberante de Capital por la histórica remodelación de las plazas Aberastain, Desamparados y Gertrudis Funes. El objeto de los proyectos, que aún permanecen en comisión, es saber puntualmente si se preservó el patrimonio histórico de los tres espacios verdes. Aunque no se queda ahí: también apunta contra supuestas contrataciones directas para llevar adelante las obras.

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Los pedidos de informe apuntan específicamente a las remodelaciones de las plazas Desamparados, Gertrudis Funes y Aberastain, tres de los espacios históricos incluidos en el plan de renovación urbana impulsado por el municipio de Capital. Según planteó García, las obras avanzaron sin que los proyectos fueran remitidos al Concejo Deliberante para su tratamiento, a diferencia de otras intervenciones urbanas emblemáticas realizadas en gestiones anteriores, como la remodelación de la Peatonal durante el gobierno de Franco Aranda o la puesta en valor de la Plaza 25 de Mayo en la gestión de Emilio Baistrocchi.

El edil sostuvo que los pedidos de informe apuntan a conocer si se cumplieron todos los procedimientos administrativos y legales vinculados a las obras. Entre los cuestionamientos, señaló que no hubo intervención del Consejo de Arbolado Público ni de la Dirección de Patrimonio Cultural, pese a tratarse de espacios históricos de la Capital sanjuanina.

Uno de los principales focos de la polémica es la extracción de árboles en medio de las remodelaciones. De acuerdo con lo expresado en los proyectos, en la Plaza Desamparados se habrían retirado diez ejemplares arbóreos, mientras que en la Plaza Gertrudis Funes fueron cinco.

Además, desde el bloque opositor pusieron el foco en la modalidad de contratación de las obras. El Concejo Deliberante aprobó previamente una ordenanza que habilita al Ejecutivo municipal a realizar contrataciones directas en casos de emergencia o para obras menores a 300 millones de pesos. Sin embargo, los pedidos de informe advierten que las remodelaciones de las plazas superarían ampliamente ese monto y que algunas alcanzarían cifras cercanas a los 800 millones de pesos.

Las obras forman parte del plan de puesta en valor de plazas históricas impulsado por el municipio capitalino. La Plaza Aberastain ya fue inaugurada tras su remodelación integral, mientras que los trabajos en Desamparados y Gertrudis Funes continúan avanzando.