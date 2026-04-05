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Celebración

"La vida en el centro de nuestra historia", el mensaje de Pascua del arzobispo en San Juan

A través de las redes sociales, monseñor Jorge Lozano compartió con los fieles la reflexión sobre la resurrección de Cristo y su significado, adoptado a estos tiempos. La esperanza de saber que hay algo más después de la muerte, el eje del anuncio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este domingo 5 de abril se celebra la Pascua y, por esa razón, el arzobispo en San Juan compartió el mensaje que importa la misma y que propone una nueva perspectiva. A través de las redes sociales, monseñor Jorge Lozano reflexionó sobre la vida y la esperanza. Hay algo más después de la muerte, advierte en la jornada de la resurrección de la Iglesia Católica.

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"La vida en el centro de nuestra historia", así se titula el anuncio del obispo para los fieles en tiempos de gracia. El representante de la Iglesia sostiene que una tumba vacía es la respuesta que da certeza y que sentencia que la muerte no tiene la última palabra.

Embed - Arzobispado de San Juan de Cuyo on Instagram: " Mensaje de Pascua: “La vida en el centro de nuestra historia” ¿Qué nos dice una tumba vacía hoy? La respuesta es nuestra mayor certeza: la muerte no tiene la última palabra. En este tiempo de gracia, compartimos un profundo mensaje de esperanza. La Pascua de Cristo nos invita a desplazar a la muerte y al dolor del centro de nuestra existencia, para poner en su lugar a la Vida. Es el triunfo definitivo del amor que se hace luz en medio de la oscuridad. Querida comunidad sanjuanina, que en este Domingo de Resurrección, la luz de Cristo habite en cada uno de sus corazones y en cada hogar de nuestra provincia. Que esta alegría pascual nos impulse a ser constructores activos de la paz, especialmente en aquellos rincones del mundo —y de nuestra propia sociedad— donde aún persiste el sufrimiento y el dolor. Unidos en comunión desde San Juan, elevemos nuestra oración. Te invitamos a dejar tu intención de Pascua en los comentarios y a compartir este mensaje de esperanza con tus seres queridos. ¡Que Dios los bendiga y muy Feliz Pascua! #PascuaDeResurreccion #ArzobispadoSJ #IglesiaEnSanJuan #CristoVive #PazEnElMundo ComunidadSanjuanina"
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