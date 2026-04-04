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Emocionante

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil

Santiago Nieto y la influencer Valentina Ensinck celebraron su boda en Arraial d'Ajuda. Flores amarillas, rituales espirituales y una fiesta inolvidable frente al mar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un reconocido empresario sanjuanino realizó su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil. Se trata de Santiago Nieto, dueño de Portho Gelato, y la influencer Valentina Ensinck, quienes sellaron su matrimonio en el país carioca, específicamente en Arraial d'Ajuda.

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Durante la celebración se hicieron presentes familiares y allegados de la pareja, que ahora comenzarán una nueva etapa en sus vidas. La emoción y el llanto fueron protagonistas en una jornada colmada por el amor de sus seres queridos. Además, Valentina le dedicó un discurso a Santiago que conmocionó a los presentes.

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Cabe destacar que, anteriormente, habían realizado una boda íntima en la provincia con pocos invitados. Según mostraron en los videos compartidos en ese momento, la propuesta tuvo una impronta espiritual que la novia definió como un casamiento “bien chamán”. Como parte del ritual, los invitados ingresaron a la vivienda con el pie derecho luego de ser sahumados, en busca de buenos augurios para la nueva etapa de la pareja.

En cuanto al look, el empresario optó por un traje negro sencillo, sin corbata, fiel al estilo relajado que marcó toda la celebración. La novia, por su parte, eligió un vestido bohemio, "elegante y fino" según lo definió ella, acompañado de un maquillaje natural que resaltó su impronta descontracturada.

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Uno de los momentos destacados fue la llegada de los anillos, que estuvieron a cargo de un amigo de la pareja. También hubo música en vivo y el propio Nieto se animó a cantar junto a la banda. Entre las postales más comentadas del vlog estuvo la aparición del novio con flores amarillas, en un guiño a la recordada canción de Floricienta, que emocionó tanto a los presentes como a sus seguidores en las redes sociales.

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