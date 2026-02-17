martes 17 de febrero 2026

Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Se trata de Santiago Nieto, dueño de una de las heladerías más reconocidas de San Juan, que se casó con la influencer Valentina Ensinck. Tuvo una celebración muy intima, para unas 100 personas y se casó en su casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-17 at 18.17.47

El empresario sanjuanino Santiago Nieto, reconocido heladero y dueño de Portho Gelatto, dio el “sí” y decidió compartir cada momento de su casamiento a través de un vlog en sus redes sociales. La celebración fue íntima, pero reunió a más de 100 personas en una ceremonia cargada de simbolismo y detalles personales.

Embed - Tiempo de San Juan | ¡Se casó el heladero más famoso de San Juan! El empresario Santiago Nieto, dueño de Portho Gelatto, dio el "sí" junto a la influencer... | Instagram
View this post on Instagram

Nieto se casó con la influencer Valentina Ensinck en su propia casa. Ella también mostró toda la intimidad del casamiento en su propio vlog en Instagram. Según mostraron en los videos, la propuesta tuvo una impronta espiritual que la novia definió como un casamiento “bien chamán”. Como parte del ritual, los invitados ingresaron a la vivienda con el pie derecho luego de ser sahumados, en busca de buenos augurios para la nueva etapa de la pareja.

En cuanto al look, el empresario optó por un traje negro sencillo, sin corbata, fiel al estilo relajado que marcó toda la celebración. La novia, por su parte, eligió un vestido bohemio, "elegante y fino", según lo definió ella, acompañado de un maquillaje natural que resaltó su impronta descontracturada.

Uno de los momentos destacados fue la llegada de los anillos, que estuvieron a cargo de un amigo de la pareja. También hubo música en vivo y el propio Nieto se animó a cantar junto a la banda. Entre las postales más comentadas del vlog estuvo la aparición del novio con flores amarillas, en un guiño a la recordada canción de Floricienta, que emocionó a los presentes y a sus seguidores.

Ambos compartieron un video aparte, leyendo sus votos durante la ceremonia. En historias de Instagram también, la novia definió el casamiento como un "descontrol" y bromeó con que hacer el casamiento en su casa recién inaugurada fue como "Proyecto X", en alusión a la película.

Embed - Santiago Nieto | Hoy celebro el amor… Gracias a todos los que nos acompañan día a día. | Instagram
View this post on Instagram
WhatsApp Image 2026-02-17 at 18.15.34 (1)
WhatsApp Image 2026-02-17 at 18.15.34

El festejo fue sencillo y descontracturado, pero no por eso menos convocante. Con amigos, familiares y una fuerte impronta espiritual, la pareja celebró su unión apostando a un evento íntimo, fiel a su estilo y lejos de los grandes salones.

