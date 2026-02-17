martes 17 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

La joven de 30 años estaba en estado crítico desde el 12 de enero, luego del siniestro ocurrido en Ruta 20. Las graves lesiones que sufrió resultaron irreversibles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Evelyn Esquivel, la joven de 30 años que permanecía internada en grave estado tras un violento vuelco en El Encón, falleció este martes en el Hospital Rawson, donde luchaba por su vida desde hacía más de un mes.

Lee además
el caso evelyn esquivel, con mas dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Evelyn había ingresado el pasado 12 de enero con un cuadro crítico, luego de que el vehículo en el que viajaba despistara y volcara en el kilómetro 443 de la Ruta 20, en una zona desértica y de escasa circulación. Pese a los esfuerzos médicos y al seguimiento permanente, las severas lesiones que presentaba derivaron en un desenlace fatal.

De acuerdo a los informes médicos difundidos durante su internación, Esquivel sufrió un traumatismo de cráneo grave, múltiples fracturas costales, neumotórax y lesiones de consideración en la columna vertebral. Su estado fue siempre reservado y con escasa evolución favorable.

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 12 de enero, cuando el grupo regresaba desde Córdoba a San Juan a bordo de un Peugeot 208. Según fuentes judiciales, la joven viajaba en el asiento trasero y no llevaba colocado el cinturón de seguridad, un factor que habría incidido en la gravedad de las heridas en comparación con los otros dos ocupantes, quienes resultaron con lesiones menores.

La causa es investigada por la UFI de Delitos Especiales, bajo la órbita del fiscal Sebastián Gómez, con el objetivo de determinar las circunstancias precisas en las que el rodado perdió el control. En un primer momento hubo dudas sobre quién conducía, pero Mariana Daniela Páez Atencio se presentó como propietaria y conductora del vehículo, y declaró haber perdido el control en una zona desértica y de escasa circulación.

Demoras en la asistencia

Uno de los aspectos que genera mayor sensibilidad en la investigación es el tiempo que transcurrió hasta que recibieron ayuda. Tras el vuelco, la conductora debió aguardar al costado de la ruta hasta que un automovilista particular se detuvo y la asistió, trasladándola hasta un puesto policial para dar aviso.

Entre el pedido de auxilio y la llegada de la asistencia sanitaria pasaron varias horas, en un tramo donde la circulación vehicular es escasa. Ese lapso resulta ahora un punto clave dentro de la investigación judicial.

Seguí leyendo

Medianoche de terror en Rawson: lo encañonaron en una esquina y le robaron el celular

Rechazaron la prisión domiciliaria para un caucetero detenido por violar y corromper a su sobrina

"Me destrozaron el camión": el descargo de una conductora tras una "lluvia de piedras" en Carpintería

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Delincuentes fueron sorprendidos robando en una casa, huyeron y los atraparon en un descampado

Le robaron la moto y la dejaron abandonada en un descampado en Capital

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan tv nuevo tras desvalijar una casa en santa lucia
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paraje Difunta Correa y su hotel, en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos
Atención

Dos tráfics volcaron cerca de la Difunta Correa: más de 20 heridos

Te Puede Interesar

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento
Arbolado Público

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Por Myriam Pérez
La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista
Elecciones

La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Gentileza: El Bastón 
En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo
Postales

Los Berros se subió a la chaya: carnaval sobre ruedas y a puro baldazo