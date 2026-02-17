Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Evelyn Esquivel , la joven de 30 años que permanecía internada en grave estado tras un violento vuelco en El Encón, falleció este martes en el Hospital Rawson, donde luchaba por su vida desde hacía más de un mes .

En Caucete Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

En 25 de Mayo El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

E velyn había ingresado el pasado 12 de enero con un cuadro crítico , luego de que el vehículo en el que viajaba despistara y volcara en el kilómetro 443 de la Ruta 20, en una zona desértica y de escasa circulación. Pese a los esfuerzos médicos y al seguimiento permanente, las severas lesiones que presentaba derivaron en un desenlace fatal.

De acuerdo a los informes médicos difundidos durante su internación, Esquivel sufrió un traumatismo de cráneo grave, múltiples fracturas costales, neumotórax y lesiones de consideración en la columna vertebral. Su estado fue siempre reservado y con escasa evolución favorable.

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 12 de enero, cuando el grupo regresaba desde Córdoba a San Juan a bordo de un Peugeot 208. Según fuentes judiciales, la joven viajaba en el asiento trasero y no llevaba colocado el cinturón de seguridad, un factor que habría incidido en la gravedad de las heridas en comparación con los otros dos ocupantes, quienes resultaron con lesiones menores.

La causa es investigada por la UFI de Delitos Especiales, bajo la órbita del fiscal Sebastián Gómez, con el objetivo de determinar las circunstancias precisas en las que el rodado perdió el control. En un primer momento hubo dudas sobre quién conducía, pero Mariana Daniela Páez Atencio se presentó como propietaria y conductora del vehículo, y declaró haber perdido el control en una zona desértica y de escasa circulación.

Demoras en la asistencia

Uno de los aspectos que genera mayor sensibilidad en la investigación es el tiempo que transcurrió hasta que recibieron ayuda. Tras el vuelco, la conductora debió aguardar al costado de la ruta hasta que un automovilista particular se detuvo y la asistió, trasladándola hasta un puesto policial para dar aviso.

Entre el pedido de auxilio y la llegada de la asistencia sanitaria pasaron varias horas, en un tramo donde la circulación vehicular es escasa. Ese lapso resulta ahora un punto clave dentro de la investigación judicial.