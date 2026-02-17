Medianoche de terror en Rawson: lo encañonaron en una esquina y le robaron el celular

Un joven fue víctima de un asalto a mano armada en plena vía pública, en un violento episodio ocurrido pasada la medianoche del 15 de febrero en Rawson . El hecho tuvo lugar en una zona del Barrio la Estación y los autores escaparon corriendo por el interior del mismo.

De acuerdo con la denuncia, un adulto de apellido Sosa, de 21 años, circulaba por la intersección de calles Sarmiento y Laprida, en el barrio La Estación, cuando fue sorprendido por dos hombres.

Según su relato, los sujetos le exhibieron un arma de fuego y, bajo amenaza, le sustrajeron su teléfono celular, un Moto E20. Tras concretar el robo, los asaltantes se dieron a la fuga por el interior del barrio.

El hecho es investigado por personal policial, que trabaja en la búsqueda de los responsables.