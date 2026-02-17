martes 17 de febrero 2026

Barrio la Estación

Medianoche de terror en Rawson: lo encañonaron en una esquina y le robaron el celular

De acuerdo con la denuncia, un adulto de apellido Sosa, de 21 años, circulaba por la intersección de calles Sarmiento y Laprida, en el barrio La Estación, cuando fue sorprendido por dos hombres. El hecho es investigado por personal policial, que trabaja en la búsqueda de los responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo

Un joven fue víctima de un asalto a mano armada en plena vía pública, en un violento episodio ocurrido pasada la medianoche del 15 de febrero en Rawson. El hecho tuvo lugar en una zona del Barrio la Estación y los autores escaparon corriendo por el interior del mismo.

De acuerdo con la denuncia, un adulto de apellido Sosa, de 21 años, circulaba por la intersección de calles Sarmiento y Laprida, en el barrio La Estación, cuando fue sorprendido por dos hombres.

Según su relato, los sujetos le exhibieron un arma de fuego y, bajo amenaza, le sustrajeron su teléfono celular, un Moto E20. Tras concretar el robo, los asaltantes se dieron a la fuga por el interior del barrio.

El hecho es investigado por personal policial, que trabaja en la búsqueda de los responsables.

Dejá tu comentario

