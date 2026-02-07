En Rivadavia: un ladrón abandonó una moto robada y escapó al ver a la policía

La Policía logró recuperar una moto que había sido robada en Rivadavia, gracias a un rápido accionar del personal de motorizada.
Ocurrió por la mañana del viernes en un domicilio de Rivadavia.
El hecho ocurrió en horas de la mañana del viernes, cuando el propietario de una moto Keller 110 cc. se ausentó de su domicilio ubicado en calle Matías Zaballa. Al regresar, constató que el rodado había sido sustraído.
Minutos más tarde, personal policial fue alertado al observar a un sujeto circulando a bordo de una moto con similares características, pero sin patente por calle Chacabuco y Tomás Edison. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el rodado y emprendió la huida, logrando darse a la fuga.
Tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada como robada. Interviene en la causa la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del Ayudante Fiscal Mario Quiroga.
Finalmente, el vehículo fue restituido a su propietario, mientras continúan las actuaciones para dar con el autor del hecho.