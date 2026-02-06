viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de Mayo

Atendía un restó y se distrajo: un ladrón se llevó su celular y él mismo lo detuvo

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre calle 9 de Julio en la localidad de Santa Rosa. Un hombre de 27 años terminó preso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 27 años, identificado como Ibáñez, fue detenido este martes en la localidad de Santa Rosa, departamento 25 de Mayo, acusado de robar un teléfono celular en un local gastronómico.

Lee además
Un hombre atrapó a un ladró y recuperó su moto en Capital.
Capital

Vio cómo robaban su moto, siguió al ladrón, lo atrapó y lo entregó a la Policía
Imagen ilustrativa.
Inseguridad

Un hombre le robó una bici a un nene de 10 años en 25 de Mayo, lo filmaron y terminó en el Penal

El hecho ocurrió en el comercio “La Vereda Resto”, ubicado sobre calle 9 de Julio, cuando el damnificado dejó su celular sobre una mesa mientras atendía a clientes. En ese momento, el sospechoso aprovechó la distracción para sustraer el dispositivo y darse a la fuga.

Al advertir el faltante, la víctima inició una persecución que finalizó en la intersección de calles Sarmiento y 9 de Julio, donde logró dar aviso a la Policía. Personal policial acudió rápidamente al lugar y procedió a la aprehensión de Ibáñez, a quien se le secuestró el teléfono celular sustraído.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, que interviene en la causa y continuará con las actuaciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

En Pocito, vecinos denunciaron el robo en una casa en construcción: así deambulaba el principal apuntado

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

Dos hombres fueron condenados por asaltar y golpear a dos menores para robarles

En pleno centro: reventó una vidriera para robar dinero y ropa, fue filmado

Mandaron a trabajar al sujeto que robó y escapó por los techos de un barrio de Rivadavia

Le robaron la bici, persiguió al ladrón y la recuperó

Detuvieron a dos hombres por un violento robo armado en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz
Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de Omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.
Minería y desarrollo local

La mina de oro Hualilán se compromete a crear empleo en Calingasta: cuántos puestos serán