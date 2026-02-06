Atendía un restó y se distrajo: un ladrón se llevó su celular y él mismo lo detuvo

Un hombre de 27 años, identificado como Ibáñez, fue detenido este martes en la localidad de Santa Rosa, departamento 25 de Mayo, acusado de robar un teléfono celular en un local gastronómico.

Inseguridad Un hombre le robó una bici a un nene de 10 años en 25 de Mayo, lo filmaron y terminó en el Penal

Capital Vio cómo robaban su moto, siguió al ladrón, lo atrapó y lo entregó a la Policía

El hecho ocurrió en el comercio “La Vereda Resto”, ubicado sobre calle 9 de Julio, cuando el damnificado dejó su celular sobre una mesa mientras atendía a clientes. En ese momento, el sospechoso aprovechó la distracción para sustraer el dispositivo y darse a la fuga.

Al advertir el faltante, la víctima inició una persecución que finalizó en la intersección de calles Sarmiento y 9 de Julio, donde logró dar aviso a la Policía. Personal policial acudió rápidamente al lugar y procedió a la aprehensión de Ibáñez, a quien se le secuestró el teléfono celular sustraído.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, que interviene en la causa y continuará con las actuaciones correspondientes.