Le robaron la bici, persiguió al ladrón y la recuperó

Un intento de robo terminó frustrado para un ladrón en el departamento de Rivadavia el pasado miércoles, en la intersección de Juan José Paso y Laprida. Un sujeto intentó sustraer una bicicleta que se encontraba en la vía pública, pero el hecho no salió como lo había planeado.

El damnificado, un hombre de 45 años, había dejado su bicicleta sin medidas de seguridad mientras realizaba una compra en un kiosco. En ese momento, un individuo de apellido Ciares, de 26 años, se acercó y se la llevó. Sin embargo, la víctima advirtió la situación, lo persiguió y logró reducirlo en la intersección de calles Laprida y Aballay con colaboración de la policía, recuperando el rodado sustraído.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Dr. Santiago Bruna, de la UFI Flagrancia, quien dio inicio al procedimiento correspondiente. Ciares quedó detenido e imputado por el delito de hurto calificado de rodado.

