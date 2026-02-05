jueves 5 de febrero 2026

Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Un joven y su pareja fueron asaltados en la puerta de un hotel por horas de la ruta nacional 40, en Chimbas. Los ladrones escaparon con magro botín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.

Tres ladrones aguaron la noche romántica y de lujuria de una pareja. Es que, en el momento justo en que entraban en auto a un hotel alojamiento de Chimbas, fueron emboscados por tres delincuentes. Solo lograron manotearles un celular, pero fue suficiente para arruinarles el encuentro sexual.

Eran minutos después de las 2 de la madrugada de este jueves 5 de febrero cuando el muchacho de 25 años, de apellido Segovia, y su acompañante se vieron obligados a cambiar de planes. Lo que pretendía ser un encuentro íntimo se transformó en un pedido desesperado de ayuda en la puerta de ese conocido hotel por horas ubicado sobre un lateral de la ruta 40, entre avenida Benavidez y calle Porres, señalaron fuentes policiales.

Lo poco que se conoció fue que el joven y su pareja estaban dentro de un auto cuando fueron rodeados por tres desconocidos que se interpusieron en su paso. No alcanzaron a ver si portaban armas, pero lo cierto es que los delincuentes los amenazaron y manotearon lo que estaba a su alcance. Así fue como se apoderaron de un celular Motorola y, de inmediato, emprendieron la fuga.

La pareja luego pidió ayuda y minutos más tarde fue auxiliada por una patrulla del Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría 17ª de Chimbas. El caso pasó a la UFI Delitos Especiales.

Temas
