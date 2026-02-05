Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena

El empleado de una conocida concesionaria dejó su auto estacionado en cercanías de su trabajo y horas más tarde descubrió que se lo habían robado. El vehículo es un Fiat Duna. Una cámara de seguridad de una propiedad vecina captó el momento en que se lo llevaban.
El damnificado fue un empleado de nombre Maximiliano Delgado, informó la Policía. El robo se produjo a las 11.30, de acuerdo a la imagen que quedó registrada por una cámara de seguridad de un vecino de la zona, en la que se observa el momento en que el automóvil es sustraído de la vía pública.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019575564181598627&partner=&hide_thread=false
El hecho ocurrió sobre el Lateral Norte de avenida Circunvalación, entre calles Periodistas Sanjuaninos y Chaves, Capital, a metros de la concesionaria donde trabaja el propietario del rodado.
Tras advertir lo ocurrido, el damnificado dio aviso a la Policía y cerca de las 13.20 personal de la Comisaría 3ª se hizo presente en el lugar. Allí entrevistaron al propietario del vehículo, quien manifestó ser empleado de una empresa de venta de autos y señaló que el rodado sustraído es un Fiat Duna, color blanco, con capot gris, dominio SYE-686.