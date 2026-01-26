lunes 26 de enero 2026

Acto heroico

Video: taxista rescató a una familia que quedó atrapada en un auto en Zonda

El hecho ocurrió durante el fuerte temporal que afectó al departamento este fin de semana. El vehículo quedó atrapado por la creciente del Río Blanco y el rescate quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio del violento temporal que volvió a golpear a Zonda, una escena de angustia quedó registrada en un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales y que tuvo un inesperado final solidario. Un taxista se convirtió en héroe al rescatar a una familia cuyo auto había quedado atrapado -y parcialmente arrastrado- por la creciente del Río Blanco.

El hecho ocurrió sobre calle Las Moras, una de las arterias más afectadas por el desborde del río tras las intensas lluvias registradas entre el viernes por la noche y gran parte del sábado. Allí, un automóvil Renault Symbol quedó completamente rodeado de agua y barro, sin posibilidad de avanzar ni retroceder, mientras el caudal seguía ganando terreno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015854679071035800&partner=&hide_thread=false

Según se observa en el video que circuló en las últimas horas, el taxista se acercó al vehículo en medio de la correntada y, con maniobras cuidadosas y a contrarreloj, logró asistir a la familia que se encontraba atrapada en el interior. La escena refleja la tensión del momento y el riesgo que implicaba permanecer dentro del auto, ante un río que ya había salido de su cauce.

El rescate se dio en el marco de un fin de semana crítico para el departamento. Como informó Tiempo de San Juan en recorridas aéreas y terrestres realizadas este domingo, el desborde del Río Blanco provocó inundaciones en campos, calles y zonas productivas, modificando por completo el paisaje habitual de Zonda. Desde el aire, se observaron extensas superficies anegadas, trazas del agua más allá de su cauce natural y vehículos desplazados por la corriente.

Uno de los puntos más comprometidos fue precisamente el sector del Puente Blanco sobre Ruta 12, donde el aumento del caudal resultó determinante. El agua avanzó sobre calles, propiedades e incluso barrios privados, dejando zonas intransitables y un panorama dominado por el barro.

A más de un día de las lluvias, en varias áreas el agua seguía acumulada y las marcas del nivel alcanzado durante el temporal aún eran visibles en viviendas y comercios.

Egresados de la UNSJ descubrieron un parásito que afecta a la supervivencia del “ratón andino” y la investigación fue publicada en una revista especializada internacional.
Novedad

Investigadores sanjuaninos descubrieron un parásito que afecta a un importante integrante de la fauna local

Por Redacción Tiempo de San Juan

