"A mí solamente se me ocurre...": el video made in Iglesia que circuló tras el temporal

Luego del fuerte temporal que azotó a Iglesia , las redes sociales comenzaron a replicar un video grabado en la localidad de Rodeo que no tardó en llamar la atención por su mezcla de sorpresa, humor y cotidianeidad.

Las imágenes muestran la Avenida Santo Domingo completamente cubierta de agua, transformada por la lluvia en una especie de “Venecia iglesiana”. En medio del escenario, una mujer se anima a meter los pies en la arteria anegada y reacciona de inmediato al sentir la temperatura.

“¡Dios mío!, ¡ay, está re helado!, ¡ay, a mí solamente se me ocurre meter el pie!”, se la escucha decir, mientras el agua corre por la calle.

La escena, registrada tras las precipitaciones que afectaron a la zona, comenzó a circular de forma masiva en grupos de WhatsApp y redes sociales.

Cómo afectó el temporal a Iglesia

Desde la Municipalidad de Iglesia informaron que la tormenta fue importante y afectó diversas zonas y distritos del departamento. Durante la noche del jueves se realizaron visitas y asistencias a varias familias damnificadas y, desde muy temprano este viernes, diferentes comisiones comenzaron a trabajar en el relevamiento integral de los daños.

Las tareas involucran a la Secretaría de Acción Social, que realiza un relevamiento de hogares y brinda asistencia a los afectados; a la Secretaría de Infraestructura y Producción, que evalúa el estado de los caminos y los daños a productores; y a la Dirección de Protección Civil, que colabora en la logística y el acompañamiento de las contingencias.

Entre los cultivos más afectados se encuentran duraznos, zapallos de distintas variedades, papas y porotos, producciones clave para la economía de la zona que en algunos casos quedaron arrasados.

En las próximas horas se esperan datos oficiales más precisos sobre la magnitud de las pérdidas. Tanto el Gobierno provincial como los municipios anticiparon que, una vez finalizados los relevamientos, se informarán las gestiones y las medidas de acompañamiento y contención para los productores y familias afectadas.