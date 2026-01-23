Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan

La provincia se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte con la 41° edición de la Vuelta a San Juan , una competencia que ya es marca registrada en el calendario local y que este 2026 promete emoción en cada kilómetro.

Regional Amateur "Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

Fútbol Giro inesperado: Borja no llegó a Cruz Azul y ya tiene nuevo club

Con un recorrido que atravesará distintos puntos del territorio sanjuanino, la carrera tendrá un prólogo y nueve etapas, entre ellas una contrarreloj por equipos, y reunirá a equipos locales, nacionales e internacionales, con presencia de formaciones provenientes de países vecinos.

La Vuelta contará con la organización de Pedal Club Olimpia, el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte (a través de la Secretaría de Deporte y la Agencia Deportes San Juan), la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el auspicio principal del Gobierno de San Juan.

Los nombres y equipos que animarán la Vuelta

MUNICIPALIDAD DE POCITO

Nicolás Tivani

Gerardo Tivani

Rodrigo Diaz

Leandro Velardez

Higinio Lucero

Daniel Juárez

Tomás Contte

Echeverra Carrillo

Santiago Ale

MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS

Lisandro Bravo

Rubén Ramos

Arian Etcheverry

Julián Barrientos

Máximo Gómez

Leandro Rodriguez

Ángel Oropel

Exequiel Alarcón

LOCALIZA MEOO (Brasil)

Brun Martins

Felipe Marques

Gabriel Sousa Silva

Joao Pedro Rossi

Bonfim de Almeida

Otávio Gonzeli

Pedro Figueiredo

STAMINA RACING (Chile)

Jacob Decar

Gonzalo Eguiguren Vial

Diego Roja Rivas

Mancilla Labrin

Héctor Cancino

Cristobal Mena Bustos

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA - GREMIOS POR EL DEPORTE

Tomás Moyano

Mauricio Domínguez

Gonzalo Romero

Iván Ruiz

Tomás Ruiz

Darío Álvarez

Tomás Borghese

Agustín Tarifa

Rodrigo Roberto

MANÍ ZABALA

Diego Rojas

Ignacio Rodríguez

Manuel Novoa

Marco Flores

Pablo Ciancio

Thiago Gladich

Lisandro Gotta

Franco Casconi

DM JUVENTUD DEL NORTE

Sergio Aguirre

Alexander Moreno

Lucas Manrique

Tiago Olarte

Bruno Fernández

Tello Arancibia Tello

Ramónn Aguirre

FUERZA ACTIVA

Ramiro Videla

Santiago Videla

Matías Balmaceda

Agustín Ferrari

Fabricio Sisterna

Alejo Riofrío

Ignacio Villanueva

Sebastián Acuña

Milton Guzmán

OESTE NEUMATICOS

Alejandro Cabral

Néstor Quinteros

Sebastián Cianci

Cristian Pernuzzi

Juan Pablo Moya

Nicolás Reynoso

Héctor Ramírez

FUNDACIÓN SALDAÑO TEAM

Hugo Velázquez

Geremías Rojas

Román Giménez

Goran Dundic

Guillermo Castillo

SEP SAN JUAN

Leonardo Cobarrubia

Agustín Videla

Hugo Ruiz Calle

Robinso Ruiz Calle

Fabricio Ortega

Julián Díaz Sanchez

Jaime Lobos

Franco López

PLUS RACING CYCLI (CHILE)

Héctor Quintana Vidal

Franco Kotsakis Lagos

Vicente Godoy Vargas

Camilo Martí Silva

Cristobal Báez Muñoz

SELECCION DE CHILE

Adrián Díaz

Jonathan Autran Carrillo

Cristobal Ramírez Vera

Arriagada Pizarro

Dinamarca Dinamarca

Jonathan Trillat Herrera

PORTAL - SANTA LUCÍA

Adrián Diaz

Robinson Chalapud

Santiago Cardona

Elías Spon

Omar Azzen

Juan Boldu

FUNDACIÓN DIBERBOLL

Marcos Rodríguez

Kevin Castro

Gustavo Albarracín

Marcos Méndez

Felipe Pizarro

Emiliano Pérez

Moises Durán

TEAM DEL VALLE

Oscar Gómez

Rodrigo Illañes

Walter Villavicencio

Flavio Mercado

Nelson Martínez

HYF LIRO RECOVERY (6)

Juan Charris

Juan Fonseca

Ortiz Cuervo

José Aguilar

Ramírez Benegaz

Freddy Matute Baca

La actividad de este viernes: Prólogo en Santa Lucía

La primera gran cita será este viernes 23 de enero, con el tradicional Prólogo, que se disputará en el departamento Santa Lucía.

Concentración: 19 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 20 horas.

Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta Cordillera de los Andes, al este hasta San Juan, al sur hasta San Lorenzo, al oeste hasta Colón, y al norte hasta la línea de meta en el mismo punto de largada (Colón y Tomás Edison).

Distancia: 7,6 km aproximadamente por giro, con cantidad total de giros a confirmar por los comisarios deportivos.

Vuelta Inclusiva: un evento que crece a nivel nacional

Además, este viernes se realizará la Vuelta Inclusiva, en el mismo escenario del prólogo, con dos propuestas para los participantes:

17 horas: Vuelta participativa (apta para todo público, preferentemente familias).

18 horas: Vuelta competitiva (handbike, triciclo, individual y tándem).