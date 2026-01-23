viernes 23 de enero 2026

¡Arranca la acción!

Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan

Desde este viernes 23 y hasta el domingo 1 de febrero, San Juan volverá a vibrar con el mejor ciclismo en ruta del país. La popular prueba tendrá prólogo y nueve etapas y recorrerá 16 departamentos de la provincia.

Por Carla Acosta
La provincia se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte con la 41° edición de la Vuelta a San Juan, una competencia que ya es marca registrada en el calendario local y que este 2026 promete emoción en cada kilómetro.

Con un recorrido que atravesará distintos puntos del territorio sanjuanino, la carrera tendrá un prólogo y nueve etapas, entre ellas una contrarreloj por equipos, y reunirá a equipos locales, nacionales e internacionales, con presencia de formaciones provenientes de países vecinos.

La Vuelta contará con la organización de Pedal Club Olimpia, el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte (a través de la Secretaría de Deporte y la Agencia Deportes San Juan), la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el auspicio principal del Gobierno de San Juan.

Los nombres y equipos que animarán la Vuelta

MUNICIPALIDAD DE POCITO

  • Nicolás Tivani

  • Gerardo Tivani

  • Rodrigo Diaz

  • Leandro Velardez

  • Higinio Lucero

  • Daniel Juárez

  • Tomás Contte

  • Echeverra Carrillo

  • Santiago Ale

MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS

  • Lisandro Bravo

  • Rubén Ramos

  • Arian Etcheverry

  • Julián Barrientos

  • Máximo Gómez

  • Leandro Rodriguez

  • Ángel Oropel

  • Exequiel Alarcón

LOCALIZA MEOO (Brasil)

  • Brun Martins

  • Felipe Marques

  • Gabriel Sousa Silva

  • Joao Pedro Rossi

  • Bonfim de Almeida

  • Otávio Gonzeli

  • Pedro Figueiredo

STAMINA RACING (Chile)

  • Jacob Decar

  • Gonzalo Eguiguren Vial

  • Diego Roja Rivas

  • Mancilla Labrin

  • Héctor Cancino

  • Cristobal Mena Bustos

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA - GREMIOS POR EL DEPORTE

  • Tomás Moyano

  • Mauricio Domínguez

  • Gonzalo Romero

  • Iván Ruiz

  • Tomás Ruiz

  • Darío Álvarez

  • Tomás Borghese

  • Agustín Tarifa

  • Rodrigo Roberto

MANÍ ZABALA

  • Diego Rojas

  • Ignacio Rodríguez

  • Manuel Novoa

  • Marco Flores

  • Pablo Ciancio

  • Thiago Gladich

  • Lisandro Gotta

  • Franco Casconi

DM JUVENTUD DEL NORTE

  • Sergio Aguirre

  • Alexander Moreno

  • Lucas Manrique

  • Tiago Olarte

  • Bruno Fernández

  • Tello Arancibia Tello

  • Ramónn Aguirre

FUERZA ACTIVA

  • Ramiro Videla

  • Santiago Videla

  • Matías Balmaceda

  • Agustín Ferrari

  • Fabricio Sisterna

  • Alejo Riofrío

  • Ignacio Villanueva

  • Sebastián Acuña

  • Milton Guzmán

OESTE NEUMATICOS

  • Alejandro Cabral

  • Néstor Quinteros

  • Sebastián Cianci

  • Cristian Pernuzzi

  • Juan Pablo Moya

  • Nicolás Reynoso

  • Héctor Ramírez

FUNDACIÓN SALDAÑO TEAM

  • Hugo Velázquez

  • Geremías Rojas

  • Román Giménez

  • Goran Dundic

  • Guillermo Castillo

SEP SAN JUAN

  • Leonardo Cobarrubia

  • Agustín Videla

  • Hugo Ruiz Calle

  • Robinso Ruiz Calle

  • Fabricio Ortega

  • Julián Díaz Sanchez

  • Jaime Lobos

  • Franco López

PLUS RACING CYCLI (CHILE)

  • Héctor Quintana Vidal

  • Franco Kotsakis Lagos

  • Vicente Godoy Vargas

  • Camilo Martí Silva

  • Cristobal Báez Muñoz

SELECCION DE CHILE

  • Adrián Díaz

  • Jonathan Autran Carrillo

  • Cristobal Ramírez Vera

  • Arriagada Pizarro

  • Dinamarca Dinamarca

  • Jonathan Trillat Herrera

PORTAL - SANTA LUCÍA

  • Adrián Diaz

  • Robinson Chalapud

  • Santiago Cardona

  • Elías Spon

  • Omar Azzen

  • Juan Boldu

FUNDACIÓN DIBERBOLL

  • Marcos Rodríguez

  • Kevin Castro

  • Gustavo Albarracín

  • Marcos Méndez

  • Felipe Pizarro

  • Emiliano Pérez

  • Moises Durán

TEAM DEL VALLE

  • Oscar Gómez

  • Rodrigo Illañes

  • Walter Villavicencio

  • Flavio Mercado

  • Nelson Martínez

HYF LIRO RECOVERY (6)

  • Juan Charris

  • Juan Fonseca

  • Ortiz Cuervo

  • José Aguilar

  • Ramírez Benegaz

  • Freddy Matute Baca

La actividad de este viernes: Prólogo en Santa Lucía

La primera gran cita será este viernes 23 de enero, con el tradicional Prólogo, que se disputará en el departamento Santa Lucía.

Concentración: 19 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 20 horas.

Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta Cordillera de los Andes, al este hasta San Juan, al sur hasta San Lorenzo, al oeste hasta Colón, y al norte hasta la línea de meta en el mismo punto de largada (Colón y Tomás Edison).

Distancia: 7,6 km aproximadamente por giro, con cantidad total de giros a confirmar por los comisarios deportivos.

Vuelta Inclusiva: un evento que crece a nivel nacional

Además, este viernes se realizará la Vuelta Inclusiva, en el mismo escenario del prólogo, con dos propuestas para los participantes:

17 horas: Vuelta participativa (apta para todo público, preferentemente familias).

18 horas: Vuelta competitiva (handbike, triciclo, individual y tándem).

