Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan

La provincia se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte con la 41° edición de la Vuelta a San Juan, una competencia que ya es marca registrada en el calendario local y que este 2026 promete emoción en cada kilómetro.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Desde este viernes 23 y hasta el domingo 1 de febrero, San Juan volverá a vibrar con el mejor ciclismo en ruta del país. La popular prueba tendrá prólogo y nueve etapas y recorrerá 16 departamentos de la provincia.
La provincia se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte con la 41° edición de la Vuelta a San Juan, una competencia que ya es marca registrada en el calendario local y que este 2026 promete emoción en cada kilómetro.
Con un recorrido que atravesará distintos puntos del territorio sanjuanino, la carrera tendrá un prólogo y nueve etapas, entre ellas una contrarreloj por equipos, y reunirá a equipos locales, nacionales e internacionales, con presencia de formaciones provenientes de países vecinos.
La Vuelta contará con la organización de Pedal Club Olimpia, el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte (a través de la Secretaría de Deporte y la Agencia Deportes San Juan), la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el auspicio principal del Gobierno de San Juan.
Nicolás Tivani
Gerardo Tivani
Rodrigo Diaz
Leandro Velardez
Higinio Lucero
Daniel Juárez
Tomás Contte
Echeverra Carrillo
Santiago Ale
Lisandro Bravo
Rubén Ramos
Arian Etcheverry
Julián Barrientos
Máximo Gómez
Leandro Rodriguez
Ángel Oropel
Exequiel Alarcón
Brun Martins
Felipe Marques
Gabriel Sousa Silva
Joao Pedro Rossi
Bonfim de Almeida
Otávio Gonzeli
Pedro Figueiredo
Jacob Decar
Gonzalo Eguiguren Vial
Diego Roja Rivas
Mancilla Labrin
Héctor Cancino
Cristobal Mena Bustos
Tomás Moyano
Mauricio Domínguez
Gonzalo Romero
Iván Ruiz
Tomás Ruiz
Darío Álvarez
Tomás Borghese
Agustín Tarifa
Rodrigo Roberto
Diego Rojas
Ignacio Rodríguez
Manuel Novoa
Marco Flores
Pablo Ciancio
Thiago Gladich
Lisandro Gotta
Franco Casconi
Sergio Aguirre
Alexander Moreno
Lucas Manrique
Tiago Olarte
Bruno Fernández
Tello Arancibia Tello
Ramónn Aguirre
Ramiro Videla
Santiago Videla
Matías Balmaceda
Agustín Ferrari
Fabricio Sisterna
Alejo Riofrío
Ignacio Villanueva
Sebastián Acuña
Milton Guzmán
Alejandro Cabral
Néstor Quinteros
Sebastián Cianci
Cristian Pernuzzi
Juan Pablo Moya
Nicolás Reynoso
Héctor Ramírez
Hugo Velázquez
Geremías Rojas
Román Giménez
Goran Dundic
Guillermo Castillo
Leonardo Cobarrubia
Agustín Videla
Hugo Ruiz Calle
Robinso Ruiz Calle
Fabricio Ortega
Julián Díaz Sanchez
Jaime Lobos
Franco López
Héctor Quintana Vidal
Franco Kotsakis Lagos
Vicente Godoy Vargas
Camilo Martí Silva
Cristobal Báez Muñoz
Adrián Díaz
Jonathan Autran Carrillo
Cristobal Ramírez Vera
Arriagada Pizarro
Dinamarca Dinamarca
Jonathan Trillat Herrera
Adrián Diaz
Robinson Chalapud
Santiago Cardona
Elías Spon
Omar Azzen
Juan Boldu
Marcos Rodríguez
Kevin Castro
Gustavo Albarracín
Marcos Méndez
Felipe Pizarro
Emiliano Pérez
Moises Durán
Oscar Gómez
Rodrigo Illañes
Walter Villavicencio
Flavio Mercado
Nelson Martínez
Juan Charris
Juan Fonseca
Ortiz Cuervo
José Aguilar
Ramírez Benegaz
Freddy Matute Baca
La primera gran cita será este viernes 23 de enero, con el tradicional Prólogo, que se disputará en el departamento Santa Lucía.
Concentración: 19 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.
Largada: 20 horas.
Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta Cordillera de los Andes, al este hasta San Juan, al sur hasta San Lorenzo, al oeste hasta Colón, y al norte hasta la línea de meta en el mismo punto de largada (Colón y Tomás Edison).
Distancia: 7,6 km aproximadamente por giro, con cantidad total de giros a confirmar por los comisarios deportivos.
Además, este viernes se realizará la Vuelta Inclusiva, en el mismo escenario del prólogo, con dos propuestas para los participantes:
17 horas: Vuelta participativa (apta para todo público, preferentemente familias).
18 horas: Vuelta competitiva (handbike, triciclo, individual y tándem).