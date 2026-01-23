viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

La investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino dio un giro este viernes, fuentes del caso confirmaron la participación de otros menores en el hecho. Hay cuatro chicos de entre 8 y 14 años a disposición del Juzgado de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tiziano araoz castellino

La investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino dio un giro decisivo este viernes, luego de que se confirmara que el niño no cayó solo al canal Benavídez, sino que habría sido empujado en medio de un juego por otros menores. Ante este escenario, la causa dejó de tramitar en la Justicia ordinaria y pasó al Juzgado de Menores.

Lee además
el dato detras de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas banandose en canales de riego
Peligro

El dato detrás de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas bañándose en canales de riego
la pileta de la muerte: como es el tramo del canal benavidez que se convirtio en una peligrosa diversion
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Según información judicial, un testigo presencial declaró que en el lugar había cuatro chicos, de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima. De acuerdo a ese relato, los menores se encontraban jugando al borde del canal, alentándose entre sí a tirarse al agua, pese a que no sabían nadar y mostraban dudas y temor.

canal benavidez

En medio de los gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente. El testigo indicó que el menor más chico intentó auxiliarlo, pero no logró hacerlo. Además, un testigo adulto afirmó haber observado toda la secuencia.

Con estos elementos, la fiscalía entendió que todas las personas involucradas en el hecho son menores de edad, lo que determina la incompetencia del fuero penal común. Por ese motivo, el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia de Menores.

La causa quedó ahora a cargo de la jueza María Julia Camus, quien deberá continuar con la investigación bajo el régimen penal juvenil. Fuentes judiciales indicaron que no se trataría de un hecho intencional, sino de una conducta imprudente en el marco de un juego, lo que podría encuadrarse como un hecho culposo.

Dado que los chicos involucrados tienen menos de 16 años, no son penalmente imputables. En caso de corresponder, la Justicia de Menores podría disponer medidas de carácter tutelar, como seguimiento institucional o pautas de cuidado a cargo de sus familias. En los próximos días, se prevé la toma de testimonios mediante Cámara Gesell para resguardar a los menores involucrados.

Temas
Seguí leyendo

"Mi mamá necesita saber qué me pasó": el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Tragedia en Pocito: el camionero que embistió a la ciclista quedó en libertad e investigan el consumo de estupefacientes

Tras el violento robo en Caucete, el "Pollo" Ochoa irá un año al Penal: posee graves antecedentes

Estafa con lotes: extienden la domiciliaria para la pareja Robles-Martín y aparecieron nuevas denuncias

El titular de ATSA protagonizó un violento episodio en el camping del gremio y quedó filmado

Presunta estafa con motos: 120 denuncias y el misterio que persiste detrás de la bronca

Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los supuestos apremios ilegales ocurrieron dentro de la Comisaría 17ma de Chimbas.
Presuntos apremios ilegales

Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín
Fútbol

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Te Puede Interesar

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
Violento ataque

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.
Esperada noticia

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

Antes y después del granizo en una plantación de porotos en Iglesia.  Personal técnico y municipal inició desde temprano los relevamientos en las zonas rurales afectadas.
Después del temporal

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan