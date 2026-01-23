Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

La investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino dio un giro decisivo este viernes, luego de que se confirmara que el niño no cayó solo al canal Benavídez, sino que habría sido empujado en medio de un juego por otros menores. Ante este escenario, la causa dejó de tramitar en la Justicia ordinaria y pasó al Juzgado de Menores.

Según información judicial, un testigo presencial declaró que en el lugar había cuatro chicos, de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima. De acuerdo a ese relato, los menores se encontraban jugando al borde del canal, alentándose entre sí a tirarse al agua, pese a que no sabían nadar y mostraban dudas y temor.

canal benavidez

En medio de los gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente. El testigo indicó que el menor más chico intentó auxiliarlo, pero no logró hacerlo. Además, un testigo adulto afirmó haber observado toda la secuencia.

Con estos elementos, la fiscalía entendió que todas las personas involucradas en el hecho son menores de edad, lo que determina la incompetencia del fuero penal común. Por ese motivo, el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia de Menores.

La causa quedó ahora a cargo de la jueza María Julia Camus, quien deberá continuar con la investigación bajo el régimen penal juvenil. Fuentes judiciales indicaron que no se trataría de un hecho intencional, sino de una conducta imprudente en el marco de un juego, lo que podría encuadrarse como un hecho culposo.

Dado que los chicos involucrados tienen menos de 16 años, no son penalmente imputables. En caso de corresponder, la Justicia de Menores podría disponer medidas de carácter tutelar, como seguimiento institucional o pautas de cuidado a cargo de sus familias. En los próximos días, se prevé la toma de testimonios mediante Cámara Gesell para resguardar a los menores involucrados.