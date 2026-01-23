Tras el violento robo en Caucete, el "Pollo" Ochoa irá un año al Penal: posee graves antecedentes

Diego Alejandro Ochoa, conocido como “el Pollo”, fue condenado a un año de prisión efectiva, pena que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.

En el marco de un juicio abreviado, Diego Alejandro Ochoa, conocido como “el Pollo”, fue condenado a un año de prisión efectiva , pena que deberá cumplir en el Penal de Chimbas, tras ser hallado culpable del delito de robo simple por un violento asalto ocurrido en Caucete.

El hecho tuvo lugar el 15 de enero, cuando dos jóvenes caminaban por calle Moreno, a la altura del Barrio Justo Castro II, dirigiéndose hacia el Loteo Juan Pablo II. En ese trayecto fueron sorprendidas por dos sujetos que las interceptaron por detrás y, tras amenazas, les sustrajeron una mochila con pertenencias personales y dinero en efectivo.

Según la denuncia, uno de los atacantes exhibió un arma de fuego y apuntó a la víctima mientras intentaba quitarle el teléfono celular. Ante la resistencia de la joven, los delincuentes arrancaron la mochila que estaba sujeta al manubrio de la bicicleta y escaparon hacia una zona descampada cercana a la Escuela Manantiales.

La investigación permitió identificar a los autores como Diego Alejandro Ochoa y su hermano Andrés Ezequiel Ochoa, ambos conocidos en el ambiente delictivo. El reconocimiento fue posible a partir de registros fílmicos y testimonios que confirmaron el recorrido previo de las víctimas y el seguimiento de los agresores.

Durante un allanamiento posterior, el procedimiento arrojó resultado positivo, ya que se logró recuperar la mochila sustraída, lo que reforzó la acusación.

Inicialmente, la causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, pero finalmente se produjo un cambio de calificación a robo simple, lo que permitió resolver el caso mediante un juicio abreviado.

En la audiencia intervino la Fiscalía de la UFI Delitos contra la Propiedad, la defensora oficial Sandra Leveque y el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, quien homologó el acuerdo.

Ochoa cuenta con graves antecedentes penales: una condena de 3 años y 8 meses, otra de 8 meses y 21 días en 2020, y una anterior de tres años dictada en 2017 por delitos de robo agravado, amenazas y abuso sexual, lo que fue considerado al momento de fijar la pena.