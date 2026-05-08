Video: un ladrón encapuchado rompió la vidriera de un local sanjuanino y se llevaron más de 300 mil en mercadería

Momentos de tensión y bronca se vivieron en las últimas horas en Rawson luego de que un delincuente encapuchado atacara un local de ropa ubicado sobre calle República del Líbano , rompiera una de las vidrieras y escapara con mercadería del comercio.

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Según indicaron desde el local (Doble A), el robo ocurrió durante la madrugada y las pérdidas ascienden a unos 300 mil pesos en prendas y otros elementos que el sujeto alcanzó a manotear antes de darse a la fuga.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se observa cómo un hombre se acerca inicialmente hasta el frente del local, mira hacia ambos lados y analiza el movimiento de la zona. Luego de permanecer algunos segundos observando el panorama, se retira del lugar.

Sin embargo, dos horas más tarde, el sospechoso regresa encapuchado, rompe la vidriera y rápidamente toma la mercadería que estaba más cerca del acceso para escapar antes de ser advertido.

Desde el comercio manifestaron su indignación por lo sucedido y señalaron que esperan que las imágenes aportadas a la Policía permitan identificar al autor del ilícito. Mientras tanto, personal policial investiga el hecho y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de dar con el responsable.