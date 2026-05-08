Pelea, fuga y un arma tumbera: un detenido por un violento enfrentamiento en el Teresa de Calcuta

Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada por personal del Comando Radioeléctrico Sur, acusado de portar un arma de fuego de fabricación casera sin autorización legal, tras una pelea ocurrida en el barrio Teresa de Calcuta.

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El episodio se registró alrededor de las 2:42, cuando efectivos policiales llegaron al lugar alertados por una gresca entre varios sujetos. Según informaron fuentes policiales, al arribar observaron a dos hombres enfrentándose con otros individuos. Uno de ellos vestía ropa oscura y el otro llevaba una campera naranja.

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De acuerdo con el relato policial, el sujeto de ropa oscura subió a un Fiat Duna rojo que estaba estacionado en la zona, mientras que el hombre de campera naranja intentó arrojar un objeto al interior del vehículo. Sin embargo, el elemento cayó sobre la calzada.

Ante esta situación, los efectivos interceptaron al sospechoso a pocos metros del lugar. Fue identificado como Gutiérrez, de 32 años.

Minutos después, el Fiat Duna fue encontrado abandonado en inmediaciones de calle Picasso y Lemos. Durante la inspección del vehículo, los uniformados hallaron parte de un tubo metálico con orificios en ambos extremos y un cartucho PG, elementos que coincidían con la pieza encontrada previamente en la calle.

Según indicaron las fuentes, ambas partes conformaban un arma de fuego de fabricación casera.

En el hecho intervino el ayudante fiscal Andrés Ceruti, quien, tras consultar con el fiscal de turno, dispuso el inicio de actuaciones en el marco del fuero de Flagrancia.