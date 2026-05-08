viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pocito

Pelea, fuga y un arma tumbera: un detenido por un violento enfrentamiento en el Teresa de Calcuta

Ocurrió en la madrugada de este viernes. Un hombre de 32 años fue detenido luego de que la Policía interceptara a los involucrados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada por personal del Comando Radioeléctrico Sur, acusado de portar un arma de fuego de fabricación casera sin autorización legal, tras una pelea ocurrida en el barrio Teresa de Calcuta.

Lee además
Intentó robar una bicicleta en la Faculta de Ciencias Exactas y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.
Este viernes

Tensión en la Facultad de Exactas: intentó robar una bicicleta y fue retenido hasta la llegada de la Policía
Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook
Tragedia vial

Muere un motociclista cordobés tras un choque en Caucete el pasado 1 de mayo

El episodio se registró alrededor de las 2:42, cuando efectivos policiales llegaron al lugar alertados por una gresca entre varios sujetos. Según informaron fuentes policiales, al arribar observaron a dos hombres enfrentándose con otros individuos. Uno de ellos vestía ropa oscura y el otro llevaba una campera naranja.

image

De acuerdo con el relato policial, el sujeto de ropa oscura subió a un Fiat Duna rojo que estaba estacionado en la zona, mientras que el hombre de campera naranja intentó arrojar un objeto al interior del vehículo. Sin embargo, el elemento cayó sobre la calzada.

Ante esta situación, los efectivos interceptaron al sospechoso a pocos metros del lugar. Fue identificado como Gutiérrez, de 32 años.

Minutos después, el Fiat Duna fue encontrado abandonado en inmediaciones de calle Picasso y Lemos. Durante la inspección del vehículo, los uniformados hallaron parte de un tubo metálico con orificios en ambos extremos y un cartucho PG, elementos que coincidían con la pieza encontrada previamente en la calle.

Según indicaron las fuentes, ambas partes conformaban un arma de fuego de fabricación casera.

En el hecho intervino el ayudante fiscal Andrés Ceruti, quien, tras consultar con el fiscal de turno, dispuso el inicio de actuaciones en el marco del fuero de Flagrancia.

Seguí leyendo

Un motociclista que atropelló y mató a un hombre en Sarmiento quedó imputado por homicidio culposo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

El mal momento de un bombero voluntario sanjuanino: mientras apagaba un incendio vandalizaron su auto

Le arrebataron el celular a un chico de 14 años y cayeron a las pocas cuadras

En Rawson: intentó escapar de la Policía arrojándoles el celular que había robado

Desarticulan en Caucete una red ilegal de captura y tráfico de fauna silvestre

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

La financiera denunciada por la presunta megaestafa de $2.800.000.000 adjudica el conflicto al cierre de una mina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exclusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena
Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

La oficina de calle Mendoza, en el centro sanjuanino, permanece cerrada momentáneamente, señalaron.
Posible fraude

La financiera denunciada por la presunta megaestafa de $2.800.000.000 adjudica el conflicto al cierre de una mina

Te Puede Interesar

Karina Milei recibió un presente de manos de Roberto Cacciola durante la cena por el Día de la Minería organizada por CAEM en San Juan. La secretaria General de la Presidencia mantuvo un perfil bajo, en una noche atravesada por fuertes medidas de seguridad.
Día de la Minería en San Juan

Qué se habló en la cena minera más importante: entre roscas, rock y un operativo de seguridad pocas veces visto

Por Elizabeth Pérez
La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 
Oportunidad

San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz
Temporal histórico

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez
Convocatoria

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez

Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook
Tragedia vial

Muere un motociclista cordobés tras un choque en Caucete el pasado 1 de mayo