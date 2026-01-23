Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la "Misa de Omega".

Tras el violento episodio que se registró durante la "Misa de Omega" , en el que un sujeto intentó degollar con una botella de vidrio a un joven que aún permanece internado, desde la Justicia buscan dar con el paradero de quien ya fue identificado. Acorde manifestaron fuentes allegadas al caso, los investigadores de la UFI de Delitos Especiales conocen el nombre del agresor y por ello están detrás de sus pasos.

Tras las agresiones en la "Misa" Hugo de Omega rompió el silencio y confirmó que habrá derecho de admisión: "Fue una situación muy fea que nos desbordó a todos"

Si bien la instrucción que lleva adelante el fiscal Francisco Pizarro hasta el momento se manejó con hermetismo, con el objetivo de que el sospechoso no eluda a las autoridades, las fuentes indicaron que se trabaja con el apoyo de las fuerzas policiales para atrapar al responsable que desató el caos en pleno show el lunes por la madrugada. En ese sentido, se especula con que se encuentra rodeado y que pueda ser detenido en los próximos días.

Mientras tanto, el atacante permanece prófugo y la víctima de 19 años que resultó gravemente herida sigue internada en el Hospital Rawson. Las fuentes señalaron que sufrió un corte en el cuello y, por ese motivo, debieron realizarle 8 puntos de sutura. En ese marco, las lesiones fueron catalogadas como leves, dado que representan 10 días de incapacidad.

El hecho sucedió cerca de las 6 de la mañana, en el local bailable situado en Rawson, sobre el lateral de Ruta 40, entre calles Putaendo y Troja. Según el testimonio del propio damnificado, que declaró ante el fiscal Pizarro, el hombre que se mueve entre las sombras lo embistió cuando intentaba defender a su madre, la que también resultó lesionada con cortes en el rostro.

A través de los medios y de las redes sociales, se conocieron imágenes del episodio que arruinó la noche y que obligó a la afamada banda a establecer un derecho de admisión en sus espectáculos, a fin de evitar que algo de la misma magnitud se repita. Con los testimonios y esos videos, los pesquisas lograron saber quién es el atacante cuya identidad se resguarda para seguridad de la investigación.