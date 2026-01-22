viernes 23 de enero 2026

Atraco callejero

Simuló ser pasajero y, junto a un cómplice, asaltó a un chofer de moto DiDi en Rawson

El conductor fue sorprendido por dos delincuentes en la vía pública. Uno de ellos lo amenazó con un arma blanca y le robó el celular, la billetera y documentación personal. No sufrió lesiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Otro asalto callejero tuvo como víctima a un chofer de la aplicación DiDi en Rawson. El conductor fue asaltado por dos sujetos que simularon ser pasajeros, lo llamaron por un pasaje y lo despojaron de sus pertenencias, aunque afortunadamente no sufrió agresiones físicas.

Según la denuncia, el episodio ocurrió alrededor de las 17.30 del miércoles último en inmediaciones de las calles Frías y Agustín Gómez. La víctima, identificada como Lautaro Páez, de 23 años, relató que acudió a ese punto tras recibir un pedido de viaje a través de la aplicación.

Al llegar al lugar, un hombre se acercó como si fuera el pasajero, pero en ese momento apareció un segundo sujeto que lo sorprendió por la espalda. Este último le exhibió un arma blanca y, bajo amenazas, le sustrajo una riñonera negra que contenía un teléfono celular Xiaomi, una billetera y documentación personal. Tras el robo, los delincuentes escaparon sin dejar rastros.

El hecho fue denunciado en la Subcomisaría Buenaventura Luna y la causa ahora está en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad. La metodología utilizada fue la misma empleada en otros atracos similares, aunque en este caso no le quitaron la moto a la víctima.

