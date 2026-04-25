sábado 25 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Complicados

Estafa millonaria con lotes: extienden la prisión preventiva para Robles Bonade y su ex pareja

Como la investigación de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas todavía se desarrolla, la medida coercitiva para ambos imputados fue renovada, ya que su libertad pondría en peligro la instrucción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1777153580495-image

A dos meses del allanamiento que llevaron adelante las autoridades en un estudio jurídico contable vinculado a los acusados de la estafa millonaria con lotes, le extendieron la prisión preventiva por tres meses tanto a Denise Robles Bonade como a su ex pareja, Rubén Ángel Martín González. Ambos, por el cuidado de sus hijos, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, por lo que continuarán cumpliendo con la medida coercitiva en su vivienda.

Lee además
estafa millonaria con lotes: ruben angel martin gonzalez, expareja de denise robles bonade, seguira preso
Tribunales

Estafa millonaria con lotes: Rubén Ángel Martín González, expareja de Denise Robles Bonade, seguirá preso
Imagen archivo. A la izquierda, Denise Robles Bonade, y a la derecha, Rubén Martín.
En microcentro

Estafa millonaria con lotes en San Juan: tras confirmar que seguirá preso, allanaron un estudio que estaría vinculado a la expareja de Robles Bonade

A pesar de que las defensas de los acusados vienen insistiendo con recuperar la libertad, el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, solicitó que se renovara la medida con el objetivo de preservar la instrucción y el riesgo que supone que los sospechosos interfieran en la misma. Por esa razón, el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, le dio la derecha a la fiscalía.

En enero, la jueza Ana Carolina Parra les prorrogó las prisiones domiciliarias a quienes afrontan la acusación por más de 300 hechos. Martín González enfrenta actualmente 159 hechos de estafa, mientras que Denise Robles Bonade acumula 141 causas, cifras que podrían incrementarse en el corto plazo. Desde la fiscalía informaron que resta formalizar y ampliar el objeto procesal, ya que existen al menos cuatro nuevas denuncias en espera de una audiencia de ampliación para ser incorporadas formalmente al legajo.

La causa gira en torno a una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos en un emprendimiento inmobiliario que nunca llegó a concretarse. Decenas de personas denunciaron haber entregado importantes sumas de dinero por lotes que jamás fueron urbanizados ni entregados, lo que derivó en un perjuicio económico millonario.

Con la prisión preventiva prorrogada y nuevas denuncias próximas a incorporarse, el caso se encamina a una ampliación significativa del proceso penal, reforzando la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de un esquema de estafas reiteradas y sostenidas en el tiempo.

Seguí leyendo

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos

Por una "chispita" de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

Dos motos robadas fueron recuperadas en distintos operativos en Rawson y Sarmiento

Golpe al Colegio El Tránsito: robaron equipos de sonido y de computación

Cuatro personas terminaron en el hospital y un auto quedó destrozado, tras chocar con un colectivo de larga distancia en Caucete

Detienen a un tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez en Médano de Oro: sus identidades

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le niegan la prision domiciliaria al trapero sosa, condenado por un asesinato en chimbas en 2021
Crimen en Villa del Sur

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000
Perfil

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Como el caso que destapó las "Propofest", en San Juan denunciaron el robo de medicamentos en un hospital público

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021
Crimen en Villa del Sur

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

Pacientes que están solos en el Hospital Rawson, una problemática en aumento y que afecta a personas cada vez más jóvenes.
Cruda tendencia

Los "solos" del Hospital Rawson: mayoría de hombres y cada vez más jóvenes

Techint se instalará en San Juan: el gancho minero que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei
Novedades

Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

Te Puede Interesar

Con el sello del Gringo y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción
Primera Nacional

Con el sello del "Gringo" y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción

Por Carla Acosta
Estafa millonaria con lotes: extienden la prisión preventiva para Robles Bonade y su ex pareja
Complicados

Estafa millonaria con lotes: extienden la prisión preventiva para Robles Bonade y su ex pareja

¿El Mariscal Tito vivió en San Juan?: un documental nacional vino a buscar la respuesta video
Historia entre montañas

¿El Mariscal Tito vivió en San Juan?: un documental nacional vino a buscar la respuesta

Universitario hizo temblar al último campeón, estuvo al borde de ganarlo y lo perdió en el último suspiro
Rugby

Universitario hizo temblar al último campeón, estuvo al borde de ganarlo y lo perdió en el último suspiro

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos
Revuelo

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos