Estafa millonaria con lotes: Rubén Ángel Martín González, expareja de Denise Robles Bonade, seguirá preso

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la audiencia del recurso de impugnación contra Rubén Ángel Martín González, uno de los implicados en la mega estafa millonaria con lotes donde también está implicada su expareja, Denise Robles Bonade.
Se trata de Rubén Ángel Martín González, que ahora tiene nuevo abogado defensor. A este le habían extendido la preventiva en medio de la feria judicial de enero.
El nuevo abogado defensor, el ayudante de la defensora oficial Cecilia Mut, presentó un recurso de impugnación rechazando la medida cautelar en contra de Martín González, pero la jueza Silvina Rosso de Balanza no dio a lugar al recurso y confirmó la prisión preventiva, modalidad domiciliaria, para Martín González.
En medio de la feria judicial de enero se realizó una audiencia. La medida cautelar contra los dos implicados se vencía y el fiscal Guillermo Heredia de UFI Delitos Informáticos y Estafas solicitó que sea prorrogada. En esa ocasión, actuó la jueza en turno de feria -Carolina Parra- y la extendió por tres meses.
Esta resolución fue la que impugnó la defensa de Martín González; quien no realizó el planteo fue la defensa de la otra imputada, Denise Robles Bonade.
La fiscal de Impugnación Marcela Torres expresó que esta extensión de la medida cautelar fue con el fin de salvaguardar la prueba y que los implicados no entorpezcan la investigación, ya que hay constancias donde señalan a Martín González y Robles Bonade de interferir.
Con las declaraciones del fiscal en la audiencia de enero y las que proporcionó el letrado Néstor “Roly” Olivera -abogado querellante de un denunciante- expresó que podría haber una ampliación en el objeto de la IPP, ya que hay más denuncias contra ellos.