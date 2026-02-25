miércoles 25 de febrero 2026

Tribunales

Estafa millonaria con lotes: Rubén Ángel Martín González, expareja de Denise Robles Bonade, seguirá preso

Se trata de Rubén Ángel Martín González, que ahora tiene nuevo abogado defensor. A este le habían extendido la preventiva en medio de la feria judicial de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.22.03
El nuevo abogado defensor, el ayudante de la defensora oficial Cecilia Mut, presentó un recurso de impugnación rechazando la medida cautelar en contra de Martín González, pero la jueza Silvina Rosso de Balanza no dio a lugar al recurso y confirmó la prisión preventiva, modalidad domiciliaria, para Martín González.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.22.02 (3)

En medio de la feria judicial de enero se realizó una audiencia. La medida cautelar contra los dos implicados se vencía y el fiscal Guillermo Heredia de UFI Delitos Informáticos y Estafas solicitó que sea prorrogada. En esa ocasión, actuó la jueza en turno de feria -Carolina Parra- y la extendió por tres meses.

Esta resolución fue la que impugnó la defensa de Martín González; quien no realizó el planteo fue la defensa de la otra imputada, Denise Robles Bonade.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.22.02 (1)

La fiscal de Impugnación Marcela Torres expresó que esta extensión de la medida cautelar fue con el fin de salvaguardar la prueba y que los implicados no entorpezcan la investigación, ya que hay constancias donde señalan a Martín González y Robles Bonade de interferir.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.22.02 (2)

Con las declaraciones del fiscal en la audiencia de enero y las que proporcionó el letrado Néstor “Roly” Olivera -abogado querellante de un denunciante- expresó que podría haber una ampliación en el objeto de la IPP, ya que hay más denuncias contra ellos.

