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Historia entre montañas

¿El Mariscal Tito vivió en San Juan?: un documental nacional vino a buscar la respuesta

Dos realizadores argentinos recorren las huellas del líder yugoslavo en la exruta 12. La historia que lo sitúa como un obrero dinamitero en las obras de los túneles del Zonda y el camino a Calingasta cobra vida en una nueva producción cinematográfica.

Por Jorge Balmaceda Bucci
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En las montañas de Zonda habita una historia que desafía los documentos oficiales. En la exruta 12, en esa ‘carretilla’ cargada de pasado que conecta los valles sanjuaninos-, los documentalistas Pablo Navarro y Silvia Maturano han plantado sus expectativas para intentar descifrar un enigma de escala internacional: ¿Estuvo realmente el Mariscal Josip Broz ‘Tito’, el hombre que gobernó Yugoslavia durante cuarenta años, dinamitando rocas en la cordillera sanjuanina antes de convertirse en líder mundial?

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La investigación, que llevará por título "Tito Mariscal y Pincharrata", pone especial énfasis en el fuerte arraigo que esta historia tiene en la provincia del sol y del buen vino. Maturano destacó que el impacto en San Juan es único y profundamente visual. "Hay testimonios que aseguran que el Mariscal Tito, cuando todavía era un obrero más, estuvo acá trabajando para hacer el camino a Calingasta", señaló la documentalista.

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Momento de grabaci&oacute;n del documental en la exruta 12, en Zonda

Momento de grabación del documental en la exruta 12, en Zonda

Según los registros que maneja la producción, en 1928 Tito habría comandado en San Juan una brigada de trabajadores eslavos. No fue un paso fugaz: se cuenta que lideró las complejas tareas para dinamitar la piedra y construir una cueva de 200 metros de largo en plena cordillera. Con toneladas de TNT, la roca cedió ante el avance del grupo liderado por el futuro Mariscal, abriendo túneles de siete niveles. Es precisamente en el imponente paisaje del Zonda donde la producción buscó durante los últimos días las respuestas a por qué esta figura mundial dejó una marca tan imborrable en la memoria de los trabajadores locales.

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Retrato del Mariscal Tito

Retrato del Mariscal Tito

Para los documentalistas, la veracidad científica de la estancia de Tito es secundaria frente a la potencia del relato popular sanjuanino. "Las historias no se validan porque haya una foto o una película; se validan porque son parte de nuestra historia", aseguró Navarro.

El documental busca, en última instancia, entender por qué la huella de este líder mundial es tan inmensa en el imaginario local. Entre las rocas del Zonda y el viento de la exruta 12, Navarro y Maturano filmaron, convencidos de que si ellos no rescatan estos "hilos invisibles" que unen a San Juan con la historia grande del siglo XX, la leyenda corre el riesgo de quedar sepultada bajo el mismo silencio de la piedra dinamitada.

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El hilo invisible: Jujuy y la pasión "Pincharrata"

La película busca unir los puntos de un itinerario asombroso que ubica a Tito en Argentina entre finales del ‘20 y mitad de los ‘40. La investigación abarca desde los frigoríficos de Berisso hasta el monumental Tren a las Nubes en Jujuy, donde se dice que trabajó junto al padre del escritor Héctor Tizón.

Incluso el fútbol tiene su papel preponderante. Estudiantes de La Plata lo reconoce en su página oficial como uno de sus hinchas más famosos. Navarro relató una anécdota que refuerza el vínculo del líder con nuestro país: “Ya siendo Mariscal, Tito se habría encontrado con jugadores del equipo platense de 1931 y fue capaz de recitar la formación completa del plantel, demostrando que su paso por Argentina no fue un mito, sino una vivencia grabada a fuego”.

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Foto de familia del equipo del documental y el entrevistado

Foto de familia del equipo del documental y el entrevistado

Resistencia en acción

La visita de este equipo de filmación a San Juan no es solo una búsqueda histórica, sino también un acto de resistencia cultural. "Los documentalistas somos gente que andamos por el mundo buscando historias que no cuentan los grandes medios", explicó Pablo Navarro.

La producción se desarrolló en un contexto crítico para el séptimo arte en nuestro país. Según los realizadores, el cine nacional atraviesa una "suerte de tragedia" con una caída drástica en la producción: de un promedio de 100 documentales y 100 ficciones anuales, en el año 2025 solo se produjeron cuatro películas.

Sin embargo, frente a la falta de fondos públicos, el proyecto avanza con recursos propios y pequeños aportes. "Este guion termina en que nosotros vamos a seguir haciendo cine", sentenció Navarro con firmeza.

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