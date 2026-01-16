Lo detuvieron por robos a choferes de Didi y Uber en Concepción, pero horas después volvió a su casa

La Justicia sanjuanina resolvió que Sergio Bazán Bajinay , señalado como presunto autor de varios asaltos a conductores de Uber y DiDi en la zona de Concepción, recupere la libertad mientras avanza la investigación . La decisión se tomó tras una audiencia realizada este jueves por la tarde.

Bazán había sido arrestado el miércoles pasado durante un operativo encabezado por la Policía y el Ministerio Público Fiscal, que incluyó procedimientos simultáneos en distintos puntos del departamento Capital. El sospechoso fue capturado en su vivienda del barrio Dorrego y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad .

Ya en sede judicial y con el juez Mariano Carrera al frente del caso, la Fiscalía solicitó que el imputado permanezca detenido durante tres meses en el Penal de Chimbas, al considerar que existían elementos suficientes para avanzar con la causa. En contraposición, la defensa oficial, a cargo de Cecilia Mut, pidió que el hombre transitara el proceso en libertad, argumentando falta de pruebas firmes que lo vinculen directamente con los hechos investigados.

Finalmente, el magistrado resolvió un punto intermedio: Bazán seguirá imputado por tres episodios delictivos, pero sin prisión preventiva. Deberá cumplir con una serie de medidas restrictivas, aunque podrá permanecer en su domicilio.

Con esta resolución, la causa quedó momentáneamente sin detenidos por los robos a choferes de aplicaciones, ya que el otro individuo aprehendido durante los allanamientos, de apellido Moreno, permanece privado de su libertad por un pedido de captura anterior, ajeno a esta investigación.

En paralelo, desde el ámbito judicial confirmaron que continúa la búsqueda de un tercer sospechoso, identificado como Ángel Andrada, quien permanece prófugo y es intensamente rastreado por las fuerzas de seguridad.