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"Nos están perjudicando"

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club

Lo confirmó Jorge Miadosqui, quien además expuso la delicada situación económica que atraviesa el club a raíz de estas deudas. El reclamo ya fue elevado a la AFA y no se descarta que escale hasta el TAS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (22)

Tras la victoria ante Quilmes, Jorge Miadosqui tiró una verdadera bomba en medio de una entrevista con los medios. El presidente de la institución verdinegra confirmó que el club inició demandas judiciales contra Independiente de Avellaneda y Argentinos Juniors por una deuda millonaria vinculada a la venta de dos futbolistas surgidos de sus inferiores. La situación, según explicó, golpea de lleno en la economía de la institución.

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“El club tiene problemas bastante graves, tanto en el manejo de inferiores como en lo económico y financiero. Pensábamos que íbamos a cobrar deudas que tienen con nosotros y no pasó. Eso nos pone en una situación difícil”, sostuvo el dirigente, dejando en claro que el escenario actual está lejos de lo proyectado.

El monto en discusión, de acuerdo a la dirigencia sanjuanina, supera el millón y medio de dólares. “La deuda no es lo que dice Independiente. Nosotros teníamos armado un presupuesto en función de esos ingresos que hoy no están. Eso es perjudicial para el club”, explicó Miadosqui, remarcando el impacto directo en el funcionamiento cotidiano de San Martín.

Uno de los ejes del conflicto es la transferencia de Matías Giménez. Desde San Martín aseguran que la operación total fue de 2.200.000 dólares, incluyendo valores vinculados a otros futbolistas, mientras que Independiente reconoce una cifra muy inferior. Esa diferencia en la interpretación del monto es lo que originó la disputa por los porcentajes que le corresponden al club sanjuanino.

El otro frente involucra a Argentinos Juniors y Talleres, en una operación en la que San Martín posee un 40%. Según detalló Miadosqui, el problema radica en que Talleres aún no cobra lo que le corresponde, lo que automáticamente impide que el Verdinegro perciba su parte. “Si ellos no cobran, nosotros tampoco. Esa es la realidad”, explicó.

Frente a este escenario, la dirigencia decidió avanzar por la vía legal. Las demandas ya fueron iniciadas y notificadas a la AFA, a Independiente y a Argentinos Juniors, mientras no se descarta escalar el reclamo a instancias superiores como el TAS. “No sabemos cuándo vamos a cobrar, pero vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra”, afirmó el presidente.

El trasfondo económico es delicado. San Martín maneja actualmente un presupuesto cercano a los 350 millones de pesos mensuales, una estructura que, según reconocen puertas adentro, se planificó contemplando ingresos que finalmente no llegaron. “No deberíamos estar pasando este momento si los clubes cumplieran con sus obligaciones”, remarcó Miadosqui.

Por último, el dirigente aclaró que el conflicto es estrictamente entre instituciones y que los futbolistas involucrados no tienen ninguna responsabilidad en la disputa. Mientras tanto, en Concepción esperan que la resolución judicial permita destrabar una situación que hoy condiciona seriamente el presente financiero del club.

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