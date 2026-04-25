Universitario hizo temblar al último campeón, estuvo al borde de ganarlo y lo perdió en el último suspiro

Universitario volvió al Torneo del Interior B después de 24 años y lo jugó como manda la historia: a puro corazón. Cayó 18-10 ante Tucumán Lawn Tennis Club, pero lo tuvo contra las cuerdas hasta el final.

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La U metió primera con el cuchillo entre los dientes. Defensa, tackles que hacían doler y un orden que desacomodó a la visita. El try de Gerónimo Adarvez, convertido por Gerónimo Arabel, más un penal del mismo Arabel, lo pusieron 10-3 arriba y la ilusión explotó en las tribunas.

Los tucumanos, último campeón del Nacional de Clubes del Interior, recién lo destrabaron cuando el reloj apretaba. En los últimos 15 minutos, la línea de backs metió dos estocadas con los tries de Matías Ferro y José Gianotti, más la puntería de Ignacio Rodríguez Prados, para darlo vuelta. A la U se le fue acabando la nafta, pero nunca la dignidad.

El parcial había sido 10-3 para los sanjuaninos, premio a una performance colectiva feroz. Después, la jerarquía de Lawn Tennis pesó y se llevó el duelo por 18-10.

Síntesis

Universitario 10: Try de Gerónimo Adarvez. Conversión y penal de Gerónimo Arabel.

Tucumán Lawn Tennis 18: Tries de Matías Ferro y José Gianotti. Conversión de Ignacio Rodríguez Prados. Penales de Ferro y Rodríguez Prados.

Parcial: Universitario 10-3 Tucumán Lawn Tennis.

Amonestados: Gerónimo Corbella (TLTC), Juan Ignacio Magariños (UNI), Julián Aguiar (UNI).

Árbitra: Nerea Livoni.

Asistentes: Federico González y Cristian Bonilla.