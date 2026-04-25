River se prepara para recibir a Aldosivi con otra ausencia fuerte de Castaño y una sorpresa juvenil

River recibirá este sábado a Aldosivi, desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con una lista de convocados que dejó dos señales claras del momento que atraviesa el plantel: la nueva ausencia de Kevin Castaño y la aparición del juvenil Lucas Silva.

Fórmula 1 Polémica en Alpine: censuraron un video de Colapinto en el que mencionaba a las Islas Malvinas

¿Será? River no pierde el tiempo y quiere seducir a un campeón del mundo: de quién se trata

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador Eduardo Coudet definió la nómina para enfrentar al equipo marplatense y volvió a prescindir de Castaño por segundo partido consecutivo, luego de que el colombiano tampoco estuviera citado en el Superclásico ante Boca.

La decisión llama la atención porque River todavía no cuenta con Fausto Vera, quien continúa recuperándose de su lesión, y porque Castaño había llegado como una alternativa importante para la mitad de la cancha. Sin embargo, desde la llegada de Coudet apenas acumuló 67 minutos en tres partidos, con una sola titularidad en el año.

En contrapartida, la gran novedad de la convocatoria es Lucas Silva, volante central de 19 años que fue promovido esta semana a Primera y que podría tener su primera chance con el plantel profesional. El juvenil, oriundo de La Dulce, llegó al club en 2016 y forma parte de la lista de buena fe para la Copa Sudamericana.

Silva, que venía siendo observado por el cuerpo técnico desde la mini pretemporada realizada en Cardales, aparece como una opción más para una zona del campo en la que Coudet todavía busca variantes, sobre todo por las bajas y los rendimientos irregulares.

Además de Castaño, tampoco fueron convocados Sebastián Driussi y Fausto Vera, ambos lesionados. En tanto, Franco Armani y Maximiliano Meza ya recibieron el alta médica, pero continúan con su puesta a punto física y futbolística, por lo que podrían reaparecer en la próxima fecha ante Atlético Tucumán.

La posible formación de River para enfrentar a Aldosivi sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.