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¿Será?

River no pierde el tiempo y quiere seducir a un campeón del mundo: de quién se trata

El Millonario se prepara para el próximo mercado de pases y ya piensa en una figura para el equipo de Eduardo Coudet. El nombre que toma fuerza en los pasillos del Monumental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
River quiere seducir a un campeón del mundo.&nbsp;

River quiere seducir a un campeón del mundo. 

En silencio, pero con decisión, River empezó a activar un viejo deseo que vuelve a tomar fuerza: la posibilidad de sumar a Ángel Correa como refuerzo para lo que viene. No es la primera vez que su nombre ronda Núñez, pero esta vez el contexto parece distinto.

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El atacante surgido en San Lorenzo, hoy con presente en el fútbol mexicano tras su paso por Europa, vuelve a meterse en el radar millonario como una apuesta de jerarquía. La dirigencia ya habría iniciado gestiones para conocer condiciones y evaluar la viabilidad de una operación que, desde lo económico, asoma exigente.

La intención de River no sorprende. Desde hace tiempo, Correa es considerado una debilidad, quien siempre valoró su capacidad para moverse en todo el frente de ataque y su experiencia en la elite.

Hoy el escenario cambió. Con un ciclo ya consolidado fuera de Europa y con la mirada puesta en sumar minutos y protagonismo, el campeón del mundo podría escuchar propuestas. Sin embargo, la operación no es sencilla: su contrato vigente y su cotización convierten cualquier negociación en un desafío de alto calibre.

En Núñez lo saben. Por eso, más allá del entusiasmo que genera su posible llegada, manejan el tema con cautela. La estrategia sería avanzar de a poco, tanteando el terreno antes de realizar un movimiento formal.

Mientras tanto, puertas adentro crece la expectativa. Porque no se trata de un refuerzo más: Correa representa jerarquía, experiencia internacional y ese salto de calidad que River viene buscando para potenciar su ataque.

El mercado recién empieza a calentarse, pero en el mundo millonario ya hay un nombre que ilusiona. Y aunque el camino sea largo, la historia está lejos de estar cerrada.

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