La reacción de los medios españoles a la lesión del Lamine Yamal a menos de dos meses del Mundial 2026

Este miércoles, Lamine Yamal anotó un gol con el Barcelona ante el Celta de Vigo, pero inmediatamente después de ejecutar el penal se tiró al piso, pidió el cambio y se fue directo al vestuario. El gesto del futbolista encendió las alarmas en la Selección de España a menos de dos meses del Mundial 2026, mientras los medios siguen de cerca su estado físico.

Historia A 50 días para el inicio del Mundial 2026: el camino de la Selección argentina en cada uno de sus tres títulos

Conmoción Lamine Yamal se lesionó pateando un penal para el Barcelona y peligra su participación en el Mundial 2026

El extremo sufrió una dolencia muscular luego de patear el penal y ni siquiera pudo festejarlo. Automáticamente levantó la mano, pidió el cambio y se retiró con dolor al vestuario.

La periodista Helena Condis Edo, del programa “Tiempo de Juego”, comentó que se cree que Yamal tiene una rotura en los isquiotibiales y que se le realizarán estudios para determinar el tiempo de recuperación ya que, si es grave, estaría de tres a seis meses en recuperación y podría quedarse fuera del Mundial.

image

A raíz de esta información, los principales medios de España no confirmaron oficialmente la lesión, aunque se hicieron eco del parte inicial difundido por la cronista. Mundo Deportivo informó que las primeras exploraciones apuntan a una posible rotura en el isquiotibial izquierdo, a la espera de nuevas pruebas. De confirmarse, el jugador podría perderse el tramo final de LaLiga y llegar con lo justo al inicio del Mundial.

image

Por su parte, Marca se limitó a señalar que el futbolista se tocó la parte posterior del muslo izquierdo y que será sometido a estudios para determinar el alcance de la dolencia.

image

En tanto, AS destacó la preocupación por su presencia en el clásico ante el Real Madrid y el Mundial, recordando que Lamine Yamal presenta una posible lesión muscular, aunque aún no confirmada oficialmente.

image

Por último, el medio catalán Sport puso el foco en el encuentro frente al Merengue del próximo 10 de mayo y advirtió que las primeras sensaciones “no son buenas”.